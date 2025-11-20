¡Agéndese! Así se jugará la fecha 3, 4 y 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

La expectativa crece entre los hinchas del fútbol colombiano luego de que la Dimayor oficializara los horarios de los cuadrangulares correspondientes a las fechas 3, 4 y 5 del segundo semestre de la Liga BetPlay.

La programación fija el camino que deberán asumir los ocho clubes que siguen en disputa por un cupo a la gran final, una etapa determinante que podría redefinir por completo la lucha por el campeonato.

¿Cómo se jugará la fecha 3, 4 y 5 en el Grupo A de la Liga BetPlay II-2025?

El Grupo A mantiene encendida la batalla entre Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, América de Cali y Deportivo Independiente Medellín.

La Dimayor confirmó que la jornada 3 arrancará con el duelo entre Atlético Nacional y Junior, pactado para el miércoles 26 de noviembre a las 8:30 p.m..

Un día después, el jueves 27 de noviembre a las 7:30 p.m., América recibirá al Medellín en un choque clave para ambos conjuntos.

En la fecha 4, la programación se invierte:

Junior vs. Atlético Nacional, el domingo 30 de noviembre a las 6:30 p.m.

Deportivo Independiente Medellín vs. América de Cali, el lunes 1 de diciembre a las 8:00 p.m.

Horarios de los partidos del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

En el Grupo B, Independiente Santa Fe, actual campeón comparte zona con Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga y Fortaleza CEIF. La acción comenzará con Santa Fe frente a Tolima, programado para el martes 25 de noviembre a las 7:30 p.m..

El segundo compromiso de la jornada será Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza, que se disputará el miércoles 26 de noviembre a las 6:30 p.m.

Para la fecha 4, la Dimayor dispuso que:

Deportes Tolima vs. Santa Fe se juegue el sábado 29 de noviembre a las 5:30 p.m.

Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga tenga lugar ese mismo día a las 8:00 p.m.

Con esta agenda definida, los clubes ya ajustan detalles para responder en duelos que podrían marcar su destino en la competencia.

En la fecha 5, Junior recibirá a América de Cali el 4 de diciembre. Ese mismo día, se jugará el clásico antioqueño, teniendo a Nacional como local.

Por otro lado, Fortaleza será local ante Independiente Santa Fe el miércoles 3 de diciembre y ese mismo día Atlético Bucaramanga recibirá a Deportes Tolima.

Los horarios de los cuadrangulares dejan claro que cada minuto será decisivo en la ruta hacia el título de la Liga BetPlay II-2025.