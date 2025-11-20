Revelaron la millonaria cifra que le pidió Once Caldas a Millonarios por Mateo García

Millonarios necesita con urgencia fortalecer su medio campo para el 2026 tras un nefasto 2025-II debido a la falta de inversión por parte de los directivos para contratar jugadores a la altura del cuadro bogotano. Por tal motivo, los 'embajadores' buscan uno de los futbolistas más destacados del balompié colombiano.

La insistencia de Millonarios por Mateo García se ha convertido en tema central del mercado, y las conversaciones con Once Caldas avanzan en medio de cifras elevadas y la urgencia azul por asegurar un refuerzo de peso.

¿Millonarios contratará a Mateo García?

Aunque no es la primera vez que Millonarios intenta ficharlo, la situación ahora es distinta: la necesidad deportiva es mayor y el costo solicitado también.

Por eso, avanzan las negociaciones entre Millonarios y Once Caldas por Mateo García, con un club capitalino dispuesto a elevar su propuesta.

Las directivas de Once Caldas han dejado claro desde el inicio que no piensan dejar ir fácilmente al volante de 27 años, pieza clave en su campaña nacional e internacional durante 2025. El jugador mantiene contrato vigente y su salida solo sería posible mediante una venta definitiva.

Según el periodista Felipe Sierra, “Once Caldas respondió a la oferta de Millonarios de 450.000 dólares por el 50% por Mateo García con una contraoferta, abierto a la venta, pero solicitando más dinero para que adquieran, al menos, el 80%"

De acuerdo con Sierra, el conjunto manizaleño respondió con una contrapropuesta que elevó considerablemente las exigencias económicas. La solicitud sería cercana al millón de dólares por un porcentaje mayor de los derechos deportivos.

¿Por qué Millonarios insiste en Mateo García?

La reconstrucción del medio campo es una de las prioridades del equipo azul tras un semestre marcado por lesiones y bajo rendimiento en esa zona del campo. La falta de variantes y la necesidad de un volante de equilibrio han acelerado los movimientos en el mercado.

RELACIONADO Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026

El perfil del jugador encaja perfectamente con lo que busca la institución y, además, su buena relación con varios integrantes de la plantilla y su conocido gusto por vestir la camiseta azul hacen que el interés sea aún mayor.

Mientras las conversaciones continúan, la decisión final dependerá de la capacidad del cuadro capitalino para acercarse a la cifra solicitada. Por ahora, el futuro del mediocampista sigue en manos de las negociaciones.