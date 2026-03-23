Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras triunfo de Santa Fe ante Medellín

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 tuvo movimientos clave luego del triunfo 2-1 de Independiente Santa Fe sobre Independiente Medellín en el estadio El Campín.

Aunque el resultado le permitió al equipo bogotano sumar tres puntos importantes, el rendimiento dejó dudas entre la afición y aumentó la presión sobre el cuerpo técnico.

El compromiso, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2026, estuvo marcado por situaciones atípicas, como las expulsiones del conjunto antioqueño, que terminó jugando con nueve hombres. A pesar de la ventaja numérica, Santa Fe sufrió más de lo esperado para quedarse con la victoria.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 tras la fecha 13?

Con este resultado, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 sigue liderada por Atlético Nacional con 27 puntos, consolidándose como el equipo más regular del campeonato hasta el momento.

Le siguen Deportivo Pasto (24) y Once Caldas (23), que completan el podio parcial.

En la zona media de la clasificación, equipos como Inter de Bogotá (21), Millonarios FC (20), América de Cali (20) y Deportes Tolima (20) mantienen una lucha cerrada por los puestos de clasificación a los cuadrangulares.

Por su parte, Independiente Santa Fe llegó a 15 puntos, lo que le permite mantenerse con opciones matemáticas de entrar al grupo de los ocho, aunque todavía lejos de los primeros lugares.

En contraste, Independiente Medellín quedó con 13 unidades, complicando su panorama en el torneo.

Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada 13 de la Liga BetPlay

Atlético Nacional: 27 puntos Deportivo Pasto: 24 puntos Once Caldas: 23 puntos Inter de Bogotá: 21 puntos Millonarios: 20 puntos América de Cali: 20 puntos Deportes Tolima: 20 puntos Atlético Bucaramanga: 19 puntos Junior: 19 puntos Deportivo Cali: 16 puntos Águilas Doradas: 16 puntos Llaneros: 15 puntos Independiente Santa Fe: 15 puntos Fortaleza: 14 puntos Independiente Medellín: 13 puntos Jaguares: 11 puntos Alianza: 11 puntos Boyacá Chicó: 8 puntos Cúcuta: 7 puntos Pereira: 5 puntos

Este reciente partido dejó sensaciones encontradas para Santa Fe. Aunque logró su tercera victoria del semestre, el equipo dirigido por Pablo Repetto continúa en deuda en cuanto a funcionamiento colectivo.

Los goles de Luis Palacios y Helibelton Palacios parecían encaminar una victoria tranquila, especialmente tras las expulsiones de Didier Moreno y Andrés Serna en el Medellín.

Sin embargo, el descuento del DIM reactivó la tensión en el estadio y evidenció falencias defensivas.

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La fecha 13 dejó una tabla apretada y abierta, con varios equipos aún con posibilidades. Mientras algunos consolidan su liderato, otros, como Santa Fe, buscan encontrar regularidad para no quedarse por fuera de la fase definitiva.