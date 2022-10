¿Se repetirá la historia de Quintana y López? Lo que le espera a Gaviria en Movistar

Lo que desde hace semanas era un rumor de pasillo, se terminó confirmando esta semana: Fernando Gaviria fue anunciado como nuevo ciclista del Movistar para el 2023. Pareciera ser una buena noticia, pero la incertidumbre rodea su futuro respecto a los antecedentes recientes del equipo español con pedalistas colombianos.

Por ejemplo, Nairo Quintana salió de la escuadra para la temporada del 2020 por problemas internos que luego se dieron a conocer. En una entrevista de hace un tiempo, el boyacense rompió el silenció y aseguró que tuvo roces con otros líderes y aunque no dio a conocer nombres, se especula que uno de ellos fue Mikel Landa.

Además, siempre fue controvertida la manera en la que el técnico Eusebio Unzué le bajaba el protagonismo a Quintana cuando estaba peleando grandes carreras para cederle su lugar a ciclistas españoles, como en su momento era Landa.

Nairo, 'Superman' y el eterno conflicto entre Colombia y Movistar

Algo similar pasó después con Miguel Ángel López y quedó retratado en la penúltima etapa de la Vuelta a España 2021, en la que 'Superman' se bajó de la bicicleta al recibir una instrucción de su equipo de bajarle el ritmo a su escapada y esperar a un compañero, aún cuando el colombiano estaba en la pelea por un puesto en el podio de la carrera.

Así como ocurrió con Quintana y Landa, el episodio de López se dio en razón de la decisión de Movistar de apostarle más a un buen resultado con el español Enric Mas, que con el ahora pedalista del Astana.

De hecho, en una entrevista, 'Superman' reveló detalles de aquel suceso. "Dejo de tirar porque Mas lo pide. Cuando iba perdiendo 40-50 segundos, Eusebio Unzué me dice que es una putada pero que ya no me esfuerce más, que no los voy a alcanzar, eso me enojó mucho y me llevó a bajarme de la bicicleta".

¿Fernando Gaviria, un problema más para el Movistar?

Estos dos antecedentes recientes abren la duda de si el Movistar Team era el destino idóneo de Fernando Gaviria, quien es considerado uno de los mejores sprinters colombianos de la historia y de los mejores del mundo actualmente en esta especialidad.

Además, se sabe que no viene de un buen año con el UAE Team Emirates y que su salida se debió a varios inconvenientes con los técnicos del equipo. Por ejemplo, en la última temporada perdió protagonismo por la decisión de los jefes de concentrarse netamente en Tadej Pogacar. Así mismo tuvo inconvenientes mecánicos con las bicicletas de la escuadra, uno de ellos se evidenció en el embalaje de la quinta etapa del Giro de Italia, cuando por un inconveniente con la cadena terminó perdiendo lo que era un triunfo cantado.

Para no especular y conocer de primera mano si Gaviria tomó la decisión correcta en ir al equipo español sabiendo todos los inconvenientes que ha tenido en el pasado reciente con sus compatriotas, NoticiasRCN.com consultó a dos expertos del ciclismo colombiano que dieron su punto de vista desde su trayectoria profesional.

Lo que le espera a Gaviria en Movistar

El primero de ellos fue Libardo Leyton, que precisamente está vinculado con el Movistar Colombia y en cuanto a estas polémicas, dejó entrever que hay una versión de la historia que no se conoce y que no dejaría bien parados a Quintana y López.

"Creo que debemos tener un golpe de realismo. Dependerá de Gaviria rendir y cumplir el objetivo del contrato y si es así, no veo por qué debería tener algo en contra. Cada situación, como digo siempre, tiene tres versiones, a veces nos quedamos con la más cercana. Esperemos que sea un buen año para el ciclismo colombiano y evitemos el bache que se presiente", dijo el entrenador.

Respecto al mismo interrogante, Luis Alfonso Cely, técnico del Colombia Tierra de Atletas, precisó "Gaviria ya es un ciclista maduro y pienso que debe saber que esta oportunidad en el Movistar debe aprovecharla al máximo. Sino, después será difícil otra oportunidad como esta en algún equipo World Tour".

En lo que sí hay consenso es que Gaviria necesitaba un cambio de aires y para los expertos, Movistar puede darle un valor agregado en lugar del UAE ya que estará mejor rodeado y podrá ser más protagonista.

"Los equipos World Tour a sus corredores principales siempre les da lo mejor. Estará bien rodeado y lo más importante, pienso que para Gaviria es un nuevo aire y una última oportunidad para demostrar sus grandes condiciones para el sprint", aseguró Cely.

Conforme a esto último, Gaviria tendrá ahora la posibilidad de disputar más victorias de etapas y ser más que un gregario para las aspiraciones del Movistar, sino que ahora le darán mayor valía como uno de los mejores embaladores del mundo.

"Debería aspirar a reclamar ese título que le daban hace unos años, como el mejor embalador del mundo. Asumo que será el hombre que sume puntos en las llegadas planas, ahí poco a poco el equipo suma, sobre todo en las grandes vueltas"; dijo Leyton.

"Será el sprinter principal de este equipo y podrá aspirar a disputar etapas, ojalá también en grandes Vueltas si el Movistar le da esa oportunidad, ya que este equipo nunca se ha caracterizado por llevar sprinters", puntualizó Cely.

