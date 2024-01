"Dos años de magia": Liverpool conmemoró el segundo aniversario del fichaje de Luis Díaz

El 30 de enero de 2022, Luis Díaz fue noticia en el balompié mundial luego de que se confirmara su traspaso del Porto al Liverpool por 45 millones de euros más 20 en variables. Con 25 años recién cumplidos, el extremo guajiro llegó al conjunto de Merseyside y despertó la ilusión de miles de colombianos. Este martes, se cumplen dos años de este histórico fichaje.

Díaz Marulanda descrestó a Jürgen Klopp en la Champions League 2021, pues los 'dragones azules' y los 'reds' compartieron grupo. 'Lucho' demostró todo su talento contra el club inglés y fue tal el impacto que generó en el estratega alemán, que 2 meses y 6 días después de su visita a Anfield ya vestía la camiseta roja. Al principio lució el número '23' y hace poco heredó el legendario '7', tras la salida de James Milner.

Debutó el 6 de febrero de 2022, en un duelo contra el Cardiff correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup. Jugó 32' minutos y le dio una asistencia a Takumi Minamino para establecer el 2-0 parcial. Vio acción hasta la final, en la cual fue titular contra el Chelsea. Liverpool se impuso 6-5 en los penaltis y celebró en Wembley Stadium.

A parte de ese título de FA Cup, el guajiro ganó la Copa de la Liga 2022 y la Community Shield. Fue titular en la final de la Champions League 2021-22 contra el Real Madrid; sin embargo, los 'merengues' festejaron en el Stade de France gracias a un solitario gol de Vinícius Junior.

Ha disputado 76 partidos (4.835' minutos), en los cuales se ha reportado con 18 goles y asistencias 10 4. El 9 de octubre de 2022 sufrió una complicada lesión de rodilla durante un partido contra el Arsenal, por la cual estuvo 188 días afuera de las canchas (se perdió 31 partidos con los 'reds').

2️⃣ years of Lucho magic 💫#OnThisDay in 2022, @LuisFDiaz19 joined the Reds 🙌 pic.twitter.com/XJ5oYPWKwq