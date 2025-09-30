¿Qué le pasó a Luis Díaz? Polémico cambio del Bayern Múnich en partido de Champions ante Pafos

El regreso de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Champions League dejó más dudas que certezas.

El colombiano fue titular este martes 30 de septiembre en la goleada parcial frente al Pafos de Chipre, pero su salida al finalizar el primer tiempo encendió las alarmas entre hinchas y prensa internacional.

El equipo alemán mostró contundencia desde el inicio. Harry Kane abrió la cuenta con doblete (15’ y 34’), Raphael Guerreiro marcó al 20’ y Nicolás Jackson se sumó al festival con gol al 31’.

El descuento del Pafos llegó en el minuto 45 gracias a Mislav Orsic, quien puso el 4-1 antes del descanso.

El inesperado cambio de Luis Díaz

La sorpresa llegó al inicio de la segunda parte, cuando Vincent Kompany, técnico del Bayern, decidió sustituir a Luis Díaz por Serge Gnabry.

El colombiano no regresó al campo tras el descanso, siendo el primer cambio del equipo bávaro en un partido ya prácticamente resuelto.

La decisión generó polémica porque no es común que el guajiro sea el primer sacrificado, menos en un duelo de Champions donde se esperaba que sumara minutos importantes.

¿Lesión o decisión técnica?

En redes sociales y medios deportivos comenzaron a circular versiones sobre una posible molestia física, aunque el club no entregó parte médico oficial.

Otros analistas consideran que el bajo nivel mostrado por Díaz en la primera mitad habría motivado a Kompany a mover su esquema ofensivo.

Lo cierto es que el futuro inmediato del colombiano en la Champions queda en duda. La expectativa ahora se centra en si el extremo estará disponible para el próximo compromiso del Bayern Múnich en la Bundesliga y en qué condiciones físicas llegará a la tercera fecha de la fase de grupos.

El cambio temprano de Luis Díaz abre el debate: ¿fue una decisión estratégica de Kompany o un nuevo capítulo de preocupación por el estado físico del colombiano?