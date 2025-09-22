Luis Díaz, el "más parecido a Messi" según Alexis Mac Allister

El mediocampista argentino Alexis Mac Allister sorprendió al señalar que Luis Díaz es uno de los jugadores a los que ha enfrentado y que más se asemeja a Lionel Messi, indicando que ha tenido que recurrir a la fuerza para frenarlo.

En diálogo con TNT Sports de Reino Unido, el campeón del mundo en Catar 2022 participó en una dinámica de preguntas rápidas en donde le consultaron mucho por el ocho veces campeón del mundo y en una de esas, se acordó de 'Lucho' con quien compartió vestuario en el Liverpool.

Las palabras de Alexis Mac Allister sobre Lionel Messi y Luis Díaz

La entrevistadora le preguntó que cuál es el jugador al que ha enfrentado y que más se parece al ídolo argentino, a lo que su primera respuesta fue Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro, recordando cuando tuvieron que enfrentar al París Saint-Germain en la pasada edición de la Champions League.

Además, mencionó al extremo colombiano, con el que se ha enfrentado en Eliminatorias y Copa América. "Diría que Lucho, Luis Díaz. Es muy difícil poder detenerlo. En entrenamiento tuve que darle un par de patadas", expresó entre risas.

Alexis Mac Allister y el debate Messi-Cristiano

A pesar de elogiar al colombiano, Mac Allister fue claro en señalar que no existe nadie comparable con Lionel Messi. En su opinión, el rosarino es único y su grandeza no admite discusiones. Incluso negó que pueda haber debate con Cristiano Ronaldo en términos de quién es el mejor de todos los tiempos.

“Messi es el mejor y no habrá nadie como él”, aseguró el mediocampista, aunque también reconoció que Cristiano Ronaldo fue el rival más difícil que enfrentó en la Premier League, cuando jugaba para el Brighton frente al Manchester United.