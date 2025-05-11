¿Qué pasó en el camerino? Esto le dijeron los jugadores a Luis Díaz tras su expulsión ante el PSG

El futbolista colombiano Luis Díaz se convirtió en el protagonista indiscutible del reciente partido de Champions League entre el PSG y el Bayern Múnich.

El atacante vivió una noche de contrastes, pasando de firmar un espectacular doblete que aseguró la victoria 2-1 para los bávaros, a ver la tarjeta roja por una fuerte entrada sobre el lateral marroquí Achraf Hakimi.

La acción, que sacó a Hakimi por lesión, desató una intensa polémica sobre la severidad de la sanción arbitral.

La expulsión al final del primer tiempo generó la expectativa general sobre la reacción de Díaz dentro del vestuario.

Muchos anticipaban que el colombiano mostraría arrepentimiento o se disculparía por dejar al equipo con diez hombres en un juego tan crucial. Sin embargo, la realidad que trascendió desde la interna del Bayern Múnich fue completamente inesperada.

La sorprendente Declaración de Josip Stanišić

Fue Josip Stanišić, compañero de Díaz en el equipo alemán, quien reveló lo que sucedió en el camerino, pues a pesar de la expulsión, todos le agradecieron al colombianos por el par de anotaciones.

Stanišić manifestó que la acción disciplinaria de Díaz quedó en segundo plano frente al resultado: “No, no se disculpó. Estaba contento con la victoria. De hecho, le dimos las gracias (por los dos goles)”, declaró el croata.

El doblete que pesó más que la expulsión

Y es que a pesar de la expulsión, sus dos goles en el primer tiempo garantizaron la victoria 2-1, asegurando tres puntos vitales para el Bayern en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Varios compañeros e incluso la prensa han salido a defender al colombiano por la falta contra el marroquí Hakimi, priorizando su buen momento con el club bávaro.