Tras años de espera, Luis Díaz está más cerca de jugar su primer Mundial

Luis Fernando Díaz Marulanda nació en Barrancas, La Guajira, y desde muy joven comenzó a llamar la atención por su talento y velocidad. Su historia está marcada por la superación: proveniente de una comunidad humilde, logró abrirse camino en el fútbol profesional y ahora sueña con jugar su primer Copa del Mundo.

Su debut con la Selección Colombia llegó el 12 de septiembre de 2018, en un amistoso frente a Argentina en Nueva Jersey. Desde entonces, el guajiro se convirtió en pieza fundamental del equipo nacional, consolidándose como una de las figuras más queridas y respetadas por la hinchada.

Con el Porto de Portugal dio el salto al fútbol europeo y, posteriormente, su fichaje por el Liverpool lo puso en la élite mundial y ahora vistiendo la camiseta del Bayern, sigue deslumbrando. Allí ha enfrentado los retos más exigentes de su carrera, demostrando que es capaz de brillar en los escenarios más competitivos.

El sueño del Mundial cada vez más cerca

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia selló su clasificación oficial a la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026, y con ello se acerca un anhelo largamente esperado para Luis Díaz: disputar su primer Mundial de Fútbol.

El guajiro, máximo referente del presente de la ‘Tricolor’, estuvo ausente en Catar 2022 debido a que Colombia no logró clasificar, pero ahora tendrá la oportunidad de defender la camiseta en la cita más importante del planeta.

RELACIONADO Salah no aguantó más y salió en defensa de Luis Díaz ante las críticas

El sueño que nació en las canchas polvorientas de La Guajira está a punto de hacerse realidad. La figura del Bayern Múnich se proyecta como uno de los líderes de Colombia en el certamen, aportando velocidad, desequilibrio y gol.

Un futuro que ilusiona al país

Habrá que esperar cómo llega Luis Díaz en lo físico y lo futbolístico al 2026, pero todo indica que su nombre estará presente en la nómina que represente al país en Estados Unidos. Para Colombia será un regreso a los Mundiales con una de sus generaciones más prometedoras, y para el extremo guajiro, la posibilidad de cumplir el mayor sueño de su carrera: jugar y brillar en una Copa del Mundo con la camiseta que más ama.