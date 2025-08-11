¡Rompió el silencio el árbitro que expulsó a Luis Díaz vs. PSG! Esta fue la razón por la que mostró la roja

El martes 4 de noviembre de 2025, Luis Díaz tuvo uno de los partidos más extraños de su carrera.

Al minuto 4, el extremo de la Selección Colombia, en el Parque de los Príncipes, abrió el marcador vs. el Paris Saint-Germain, por Champions League.

Además, en el minuto 32, marcó su doblete y estiró la ventaja del Bayern Múnich en condición de visitante.

Sin embargo, en el cierre del primer tiempo, Maurizio Mariani, el árbitro que impartió justicia en ese partido, le mostró la tarjeta roja a Luis Díaz tras una barrida a Achrad Hakimi, que quedó lesionado.

En un principio, el juez mostró la tarjeta amarilla, pero el VAR lo llamó para que viera la jugada y él cambió su decisión.

Además, en las últimas horas, se filtró un video en el que Maurizio Mariani rompió el silencio y le explicó a los jugadores del Bayern Múnich la razón principal por la que expulsó a Luis Díaz vs. PSG.

EN VIDEO: Maurizio Mariani, árbitro que expulsó a Luis Díaz vs. PSG, explicó el porqué de su decisión

El Canal+ contó con una cámara que grabó un diálogo que el árbitro Maurizio Mariani tuvo con Harry Kane, Neuer y Kimmich, tres de los referentes del Bayern Múnich.

En ese intercambio de palabras, los jugadores del club alemán le hicieron saber que no les había parecido expulsión la jugada de Luis Díaz, pero el árbitro se defendió y argumentó su decisión.

"Viene desde atrás, ¡madre mía! No tenía ninguna posibilidad de alcanzar el balón. Por eso yo hice eso", detalló el árbitro Maurizio Mariani.

Vea el video:

¿Cuáles partidos se perdería Luis Díaz en la Champions League tras su expulsión vs. PSG?

Teniendo en cuenta que a Luis Díaz le mostraron tarjeta roja tras su barrida a Hakimi, se perdería los próximos dos partidos del Bayern Múnich por Champions League.

En esas oportunidades, el club alemán enfrentará al Arsenal, en Inglaterra (26 de noviembre), y al Sporting Lisboa, en el Allianz Arena (9 de diciembre).