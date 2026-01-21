¿Por qué Luis Javier Suárez debe ser el delantero de la selección en el Mundial?

Luis Suárez vivió una noche que difícilmente olvidará en su carrera profesional. El delantero colombiano fue el gran héroe del Sporting de Lisboa en la victoria 2-1 frente al París Saint-Germain, actual campeón de la UEFA Champions League, en un partido cargado de tensión, sufrimiento y emoción hasta el último suspiro. Cuando el empate parecía sellado, apareció Suárez para marcar el gol definitivo en el tiempo añadido y desatar la locura en el estadio, entregándole tres puntos de oro a su equipo.

El atacante cafetero no solo fue decisivo, sino que firmó una actuación completa, demostrando olfato goleador, carácter y personalidad en un escenario de máxima exigencia. Sporting supo resistir ante un rival que dominó gran parte del encuentro, pero que pagó caro su falta de contundencia frente a un equipo portugués que fue letal cuando tuvo sus oportunidades.

Sporting supo sufrir y golpear en el momento justo

El desarrollo del partido fue complejo para el conjunto lisboeta. PSG controló la posesión, manejó los tiempos y generó varias opciones claras de gol, obligando al Sporting a replegarse y defender con orden. Sin embargo, la disciplina táctica y la paciencia fueron claves para mantenerse en juego hasta el final.

Luis Suárez abrió el marcador en un momento clave del encuentro y, aunque el equipo francés logró igualar el compromiso, el colombiano volvió a aparecer cuando más se necesitaba. En el último minuto, con el reloj como enemigo, el delantero conectó una acción ofensiva precisa y sentenció el 2-1 definitivo, sellando un triunfo que ya es considerado histórico para el club portugués.

Un mensaje claro para la Selección Colombia rumbo al Mundial

Este tipo de actuaciones refuerzan la idea de que Luis Suárez atraviesa el mejor momento de su carrera y que su nombre debe ser seriamente considerado como el delantero titular de la selección Colombia pensando en el Mundial de 2026. El atacante ya había enviado un mensaje contundente con su póker de goles frente a Venezuela en las eliminatorias, y ahora lo ratifica en el escenario más exigente del fútbol europeo.

Semana tras semana, Suárez se convierte en protagonista con el Sporting, tanto en el torneo local como en la Champions League. Su regularidad, su capacidad para aparecer en partidos grandes y su hambre de gol lo distinguen entre los atacantes sudamericanos que militan en Europa.

Las cifras respaldan su presente: con 22 goles en la temporada 2025/26 en todas las competiciones, el colombiano lidera la tabla de goleadores sudamericanos en el Viejo Continente, superando a nombres de peso como Lautaro Martínez y Luis Díaz. Un registro que no es casualidad, sino el reflejo de un delantero maduro, confiado y decidido a ganarse su lugar en la historia.

Si nada extraordinario ocurre en los próximos meses, Luis Suárez no solo seguirá siendo figura en Portugal, sino que apunta a convertirse en una de las principales cartas ofensivas de Colombia en la cita mundialista.