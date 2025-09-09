Luis Suárez repite ante Venezuela y pone la ventaja para la Selección Colombia

La Selección Colombia volvió a tomar la ventaja ante Venezuela en el inicio del segundo tiempo. Luego del empate de Luis Suárez antes de terminar los primeros 45, el goleador del fútbol portugués repitió y marcó un auténtico golazo para poner el 3-2 en el marcador.

El delantero recibió un gran pase de James Rodríguez y tras lograr meterse en el área, terminó metiendo un remate a colocar para dejar sin opciones al guardameta venezolano. Doblete para él, pero no se iba a quedar ahí.

Luis Suárez se fue de triplete

Minutos después de haber marcado su gol, Luis Suárez se fue de triplete para sellar su gran actuación en este compromiso. Recibió un pase al vacío de Luis Díaz y con un potente remate por el palo del arquero, terminó colocando el 4-2 en el marcador.

