Marino Hinestroza dio picantes declaraciones antes de viajar a Brasil para unirse a Vasco da Gama

La novela sobre el futuro de Marino Hinestroza llegó a su fin. Luego de varios días de incertidumbre y de no presentarse a la pretemporada de Atlético Nacional, el extremo colombiano tomó rumbo a Brasil para unirse a Vasco da Gama, club que se adelantó en la negociación cuando todo parecía encaminado hacia Boca Juniors.

Antes de viajar, Hinestroza habló con el periodista Jaime Dinás y dejó varias declaraciones que rápidamente se volvieron virales por su tono directo y ambicioso, dejando claro que este paso es clave en su carrera.

“Estoy contento y con ganas de ganarme un cupo al Mundial”

Marino no ocultó su entusiasmo por este nuevo reto en el fútbol brasileño, una liga que ya conoce.

“Estamos contentos con este paso que voy a dar en mi carrera y con la mejor actitud y energía, con muchas ganas de hacer muy bien mi trabajo para ganarme el cupo al Mundial”, afirmó antes de abordar el vuelo.

El extremo destacó el proyecto deportivo que le presentó el club carioca y la competencia que encontrará en el Brasileirao.

“En Brasil hay equipos que se reforzaron bien y la verdad Vasco tiene un proyecto interesante para mí este año”, agregó, dejando claro que la decisión no fue improvisada.

Vasco, madurez y un pasado que pesa

Hinestroza también habló de sus características y del proceso de madurez que atraviesa como futbolista profesional.

“En la mayoría de equipos seré una buena carta siempre por mis características y rapidez, y yo sé que con el pasar del tiempo iré madurando en las cosas que me hacen falta fuera de la cancha”, reconoció.

Su regreso a Brasil tiene un componente emocional, pues ya había tenido un paso por Palmeiras. “Mi paso en Palmeiras me aportó bastante a nivel personal. Aprendí el idioma rápidamente, me adapté al país siendo muy joven y ahora regreso el jugador que soy y contento por llegar a este grandioso equipo”, señaló.

Finalmente, reveló cómo se dio la negociación. “Primero empezó con Johan Rojas, que me mandó mensajes por el privado, luego hablé con el técnico… cumplieron con la palabra y en tres días se cerró todo gracias a Dios”.

Con estas palabras, Marino Hinestroza inicia un nuevo capítulo, esta vez vestido de negro y blanco en Brasil. En las próximas horas se hará oficial.