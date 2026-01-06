Marino Hinestroza protagoniza indisciplina en Atlético Nacional antes de su salida

Marino Hinestroza se encuentra en el centro de la polémica en Antioquia y su situación comienza a generar un fuerte debate en el entorno de Atlético Nacional. El joven extremo derecho, de 23 años, quedó en el ojo del huracán luego de no presentarse a los entrenamientos de pretemporada, a pesar de estar debidamente citado por el club. La ausencia reiterada del jugador, en medio de versiones sobre una posible salida al exterior, ha encendido las alarmas en la institución verdolaga.

El atacante debía integrarse al grupo el lunes 5 de enero, fecha en la que Nacional dio inicio formal a su preparación de cara a la nueva temporada. Sin embargo, Hinestroza no apareció en la sede deportiva ni entregó una explicación pública. La situación se repitió este martes 6 de enero, aumentando la preocupación en el cuerpo técnico y la dirigencia, que hasta ahora no han recibido una comunicación oficial del futbolista.

Ausencias reiteradas y malestar en Atlético Nacional

La no presentación de Marino Hinestroza a los entrenamientos constituye una falta disciplinaria clara, especialmente por tratarse de un jugador con contrato vigente y que hace parte de la planificación deportiva del club. Desde el entorno de Atlético Nacional existe molestia, ya que el extremo no solo se ausentó de la pretemporada, sino que tampoco se ha reportado con el cuerpo técnico ni con la directiva para explicar su situación.

Este comportamiento ha sido interpretado como una forma de presión para forzar su salida del equipo, justo en un momento en el que circulan con fuerza rumores sobre un posible traspaso. La dirigencia antioqueña, por ahora, maneja el tema con cautela, aunque internamente se evalúan los pasos a seguir ante un acto que podría derivar en sanciones.

Boca Juniors y Fluminense, posibles destinos

El futuro de Hinestroza parece estar lejos de Medellín. En los últimos días, su nombre ha sido vinculado con Boca Juniors, uno de los gigantes del fútbol argentino, y con Fluminense, histórico club del fútbol brasileño. Ambas opciones representarían un salto importante en su carrera, lo que explicaría el deseo del jugador de cambiar de aire.

No obstante, desde Atlético Nacional consideran que cualquier negociación debe realizarse por los canales formales y con respeto a la institución. El club es consciente del valor deportivo y económico del extremo, pero no ve con buenos ojos que el futbolista recurra a la indisciplina como herramienta para definir su futuro.

Mientras tanto, el silencio de Marino Hinestroza mantiene la tensión en aumento. Su situación no solo afecta la planificación deportiva del equipo, sino que también genera un mensaje negativo en el grupo, justo cuando Nacional busca iniciar la temporada con estabilidad y compromiso. Las próximas horas serán clave para determinar si el jugador da la cara, regulariza su situación o si el conflicto escala a un escenario más complejo.