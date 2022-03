Mario Balotelli: “Si es por calidad, no tengo que envidiarle nada a Messi ni Cristiano”

Para nadie es un secreto que hablar de Mario Balotelli es sinónimo de polémicas y controversia, aunque no se puede negar que el jugador italiano, logró estar en la elite mundial en su estadía en Inglaterra e Italia, pero en los últimos tiempos no se habla de sus goles sino de sus polémicas declaraciones o sus acciones fuera de la cancha.

En esta oportunidad, el jugador italiano fue entrevistado por el medio The Athletic (Inglaterra) donde dejó algunas polémicas, al preguntarle sobre los futbolistas que están mostrando su mayor rendimiento en la actual, comparándose con el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

“Hoy en día, no puedo decir que soy tan bueno como Ronaldo, porque Ronaldo ganó ¿cuántos Balones de Oro? ¿Cinco? No te puedes comparar con Messi y Ronaldo, nadie puede. Pero si estamos hablando solo de calidad, calidad futbolística, no tengo nada de que envidiarlos, para ser honesto”, agregó el italiano.

Por otro lado, el delantero del Adana Demirspor, habló sobre su estadía en el Manchester City, donde llegó muy niño y lastimosamente no aprovechó la oportunidad para obtener un Balón de Oro.

“Cuando estaba en el City, probablemente podría haber ganado un Balón de Oro, estoy seguro de esto. Pero ya sabes, cuando creces, maduras más, así que…”

De igual forma, admitió que irse del Manchester City fue un total desacierto, teniendo en cuenta que su nivel comenzó a decaer, luego de su paso por el Milan de Italia.

“Mi mayor error fue dejar el City. En el año que me marché, jugué muy bien temporada y media en el Milan, pero después, tuve problemas. Ahora ya soy mayor, pero sabía que no tenía que haberme ido del City en ese momento", finalizó el delantero.

Número de Mario Balotelli durante su carrera deportiva.

El delantero nacido en Palermo ha pasado por varios clubes a nivel mundial, los más reconocidos son Manchester City, Inter, Milan y Liverpool, aunque su paso por los otros equipos ha hecho que sus números en su carrera deportiva se vea con experiencia, teniendo en cuenta que, en toda su carrera profesional, ha disputado 463 partidos (clubes y selecciones) y ha logrado anotar 184 goles.

Sin ninguna duda son unos números envidiables, pero lastimosamente las malas decisiones, hicieron que Mario Balotelli no siguiera en el radar de los grandes clubes.