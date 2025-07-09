Marlos Moreno fue agredido con objeto que lanzaron desde la tribuna en el clásico paisa

El clásico paisa disputado en el estadio Atanasio Girardot estuvo marcado no solo por el espectáculo futbolístico, sino también por un lamentable episodio que empañó la jornada. Marlos Moreno, extremo de Atlético Nacional, fue agredido por aficionados del Independiente Medellín en el momento en que se disponía a ejecutar un tiro de esquina en la zona noroccidental del escenario.

Mientras el jugador acomodaba el balón para reanudar la acción, un objeto —al parecer una moneda— impactó directamente en su cabeza, obligándolo a lanzarse al césped para recibir atención médica inmediata. La escena fue captada por las cámaras de televisión y generó repudio entre los asistentes y en redes sociales. La agresión interrumpió el ritmo del partido y obligó a los árbitros a detener por algunos minutos el desarrollo del juego.

Reacciones en medio de la tensión

Los futbolistas del Medellín, conscientes de la gravedad del hecho, se acercaron a la tribuna para pedir calma a sus seguidores y evitar que la situación se agravara. Sin embargo, la tensión ya se había instalado en el terreno de juego, dejando en evidencia que la rivalidad entre los dos clubes de la capital antioqueña traspasó los límites de la pasión deportiva.

El cuerpo médico de Nacional logró estabilizar a Moreno, quien permaneció en el campo y continuó con el compromiso pese al dolor del impacto. La imagen de su rostro de frustración y molestia reflejó la incomodidad de los jugadores, que reclamaron mayor seguridad en las zonas de cobro de tiros de esquina.

Un clásico vibrante con un sabor amargo

En lo deportivo, el primer tiempo terminó con un empate 2-2 que mantenía la expectativa alta para el complemento. Ambos equipos ofrecieron un espectáculo cargado de intensidad, goles y opciones de peligro, pero la agresión a Moreno opacó el ambiente.

La Dimayor y las autoridades locales seguramente deberán pronunciarse en los próximos días para evaluar sanciones y medidas que garanticen la seguridad de los protagonistas. El fútbol colombiano sigue luchando contra episodios de violencia en los estadios, y lo ocurrido en el Atanasio Girardot es un recordatorio de que la pasión nunca debe convertirse en agresión.