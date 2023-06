¿Reconciliación con Los Del Sur?: "Todo se saca adelante por la causa de Nacional"

Ya quedan pocas horas para el inicio de la que será una serie frenética para definir al campeón del primer semestre de la Liga BetPlay 2023. Nunca antes se había jugado una final, por liga, entre Atlético Nacional y Millonarios, los dos equipos más grandes y populares del fútbol colombiano en toda su historia, y cuya rivalidad es igual de grande.

Esto último es algo que beneficia y perjudica al espectáculo. Por un lado, está garantizada una fiesta sin precedentes en las tribunas del Atanasio Girardot el miércoles, y del estadio El Campín el sábado, en pro de darle un empujón extra a los jugadores para alzar el título en Bogotá, y eso es lo que debería sobresalir en el contexto del partido.

Una de las situaciones protagonistas durante este semestre de la liga fue el choque que tuvieron de frente la barra Los Del Sur y la directiva de Atlético Nacional, en cabeza del presidente Mauricio Navarro, quien aseguró que las hostilidades comenzaron luego de que el club decidiera quitarle a la barra los beneficios que gozaban en el pasado (boletería, viajes, decisiones y más).

Medidas de Nacional con barra Los Del Sur para la final

A pesar de las críticas y de las peleas, Navarro ha dado resultados a su gestión, y con el tiempo se ha disipado la tensión en la relación con la barra. De hecho, así lo expresó el mismo directivo en diálogo exclusivo con NoticiasRCN.com, asegurando que las diferencias las han manejado con respeto en el último tiempo y que se han concentrado en un único objetivo que es el de sacar adelante a Atlético Nacional en todos los aspectos.

"Las medidas son las mismas. Ellos ya cumplieron su sanción, así que este miércoles ya pueden ir nuevamente a la tribuna sur. Nosotros lo único que esperamos es que apoyen el equipo, pues es que en este momento las discusiones sanas que hemos tenido con ellos pasan a un segundo plano. En este momento yo creo que todo se saca adelante en pro de la causa y la causa es la de Atlético Nacional. Puede haber diferencias, como se pueden tener en cualquier momento, pero todas con respeto y altura", declaró con tranquilidad.

Preocupación por amenazas de barras de Millonarios

Es más, el presidente 'verdolaga' aseguró no tener ninguna inquietud respecto al comportamiento de Los Del Sur en el marco de la gran final. Es más, resaltó el gesto que tuvieron con un comunicado haciendo un llamado a la paz con la hinchada de Millonarios, pero también mostró su preocupación por amenazas de algunas barras del 'embajador' de hostigamientos violentos en Bogotá.

"En este momento yo no tengo absolutamente la menor duda de que ellos se van a comportar como lo han hecho. Incluso, el lunes lo manifestaron en un comunicado que lo halagamos y creemos que es muy conveniente, porque esto no solamente es de la tribuna nuestra, también en nuestra visita a Bogotá esperamos que no haya una hostilidad que lastimosamente pareciera que va haber", dijo.

"Este es un enfrentamiento de dos equipos rivales en el campo de juego. Yo diría que en el fútbol, mis mejores amigos en la parte directiva, los tengo en Millonarios y en la capital de la República. Aquí simplemente vamos a jugar una competencia deportiva y al otro día se acaba y quién ganó celebrará y el que no, pues no celebrará. Al otro amanecer sale el sol nuevamente y y tendremos que seguir procurando hacer lo mejor por nuestras instituciones", añadió.

Llamado al fútbol en paz

En este mismo sentido, Mauricio Navarro hizo un llamado a vivir el fútbol en paz para las hinchadas de Nacional y Millonarios en ambos partidos, pues el contexto demarca un enfrentamiento histórico, que nunca se había dado en más de 70 años de historia del fútbol profesional colombiano, y que por ende, debería ser un espectáculo del que todos deben disfrutar más allá del resultado.

"Hay una rivalidad deportiva, pero nunca la rivalidad personal y esperamos que el público que vaya al estadio el día sábado tenga el comportamiento que esperamos que también se tenga el miércoles con el público el local", sentenció.