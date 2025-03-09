CANAL RCN
Deportes

Figura de la Selección Colombia Femenina sufrió dura lesión y se pierde lo que resta de 2025

La Selección Colombia femenina sufre un duro golpe: Mayra Ramírez fue operada tras una grave lesión y estará fuera lo que resta del 2025.

Selección Colombia
Foto: FCF

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
03:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia femenina recibió una de las noticias más dolorosas en la antesala de la Liga de Naciones, torneo que servirá como eliminatoria para el Mundial de Brasil 2027.

Selección Colombia vs. Bolivia, fecha 17 de eliminatorias: fecha, hora y TV
RELACIONADO

Selección Colombia vs. Bolivia, fecha 17 de eliminatorias: fecha, hora y TV

Mayra Ramírez, la atacante estrella del combinado nacional y actual jugadora del Chelsea en Inglaterra, sufrió una grave lesión que la dejará fuera de las canchas por lo que resta del 2025.

El infortunio se dio el pasado sábado 30 de agosto en un amistoso entre el Chelsea y el AC Milan, que terminó 4-1 a favor de las inglesas.

En pleno compromiso, la delantera colombiana sintió una molestia en la parte posterior de su pierna derecha, lo que encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección.

El diagnóstico y la operación de Mayra Ramírez

La periodista Laura Bernal informó en su cuenta de X que la jugadora presentó “una rotura del isquiotibial derecho”, dato que fue confirmado después por el propio Chelsea que emitió un comunicado oficial.

“El Chelsea puede confirmar que Mayra Ramírez fue operada de una lesión en el tendón de la corva que sufrió durante nuestro amistoso contra el AC Milan el fin de semana pasado”, señaló el club.

¿Figura se retira de la Selección Colombia femenina tras el subcampeonato vs. Brasil? Esto declaró
RELACIONADO

¿Figura se retira de la Selección Colombia femenina tras el subcampeonato vs. Brasil? Esto declaró

“Ahora comenzará un período de rehabilitación con el apoyo de nuestro equipo médico y estará de baja por un tiempo”, agregó la institución londinense.

El impacto para la Selección Colombia femenina

La ausencia de Ramírez es un golpe duro para las dirigidas por Ángelo Marsiglia, pues la delantera ha sido clave en los últimos procesos.

En la temporada anterior de la Women’s Super League, la número ‘7’ acumuló 17 partidos, 12 de ellos como titular, con 1.036 minutos disputados, además de cuatro goles y tres asistencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa BetPlay

Sorpresa en la Copa BetPlay: Millonarios cayó ante Envigado y deberá remontar en El Campín

Millonarios

Insólito: avispas obligaron a suspender el Envigado vs. Millonarios de Copa BetPlay

Estadio Metropolitano

Barranquilla confirma la ampliación del Metropolitano: ¿qué capacidad tendrá?

Otras Noticias

Venezuela

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.

Desde la clandestinidad, la líder de la oposición venezolana se refirió a la escalada de Estados Unidos contra el narcotráfico en las costas de Venezuela.

Viral

Cazzu rompe el silencio y revela que Christian Nodal no ha permitido que su hija viaje con ella

La cantante argentina sorprendió al hacer fuertes declaraciones sobre la decisión de su expareja sobre su hija.

Cali

Joven patinadora fue asesinada en Cali por robarle su motocicleta

Secretaria de Movilidad

Importantes vías en Bogotá tendrán nuevas cámaras de fotomultas: sancionarán SOAT, tecnomecánica y más infracciones

Enfermedades

Atención: este es el más reciente reporte de casos de fiebre amarilla en Colombia