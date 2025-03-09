Figura de la Selección Colombia Femenina sufrió dura lesión y se pierde lo que resta de 2025

La Selección Colombia femenina recibió una de las noticias más dolorosas en la antesala de la Liga de Naciones, torneo que servirá como eliminatoria para el Mundial de Brasil 2027.

Mayra Ramírez, la atacante estrella del combinado nacional y actual jugadora del Chelsea en Inglaterra, sufrió una grave lesión que la dejará fuera de las canchas por lo que resta del 2025.

El infortunio se dio el pasado sábado 30 de agosto en un amistoso entre el Chelsea y el AC Milan, que terminó 4-1 a favor de las inglesas.

En pleno compromiso, la delantera colombiana sintió una molestia en la parte posterior de su pierna derecha, lo que encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección.

El diagnóstico y la operación de Mayra Ramírez

La periodista Laura Bernal informó en su cuenta de X que la jugadora presentó “una rotura del isquiotibial derecho”, dato que fue confirmado después por el propio Chelsea que emitió un comunicado oficial.

“El Chelsea puede confirmar que Mayra Ramírez fue operada de una lesión en el tendón de la corva que sufrió durante nuestro amistoso contra el AC Milan el fin de semana pasado”, señaló el club.

“Ahora comenzará un período de rehabilitación con el apoyo de nuestro equipo médico y estará de baja por un tiempo”, agregó la institución londinense.

El impacto para la Selección Colombia femenina

La ausencia de Ramírez es un golpe duro para las dirigidas por Ángelo Marsiglia, pues la delantera ha sido clave en los últimos procesos.

En la temporada anterior de la Women’s Super League, la número ‘7’ acumuló 17 partidos, 12 de ellos como titular, con 1.036 minutos disputados, además de cuatro goles y tres asistencias.