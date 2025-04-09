CANAL RCN
¡De rey a rey! Luis Díaz y el emotivo gesto con James Rodríguez tras anotar gol ante Bolivia

James Rodríguez anotó gol ante Bolivia y Luis Díaz lo coronó como el líder de la Selección Colombia.

septiembre 04 de 2025
07:40 p. m.
El estadio Metropolitano de Barranquilla es, una vez más, el escenario de una noche de fútbol y emociones que podría sellar el destino de un país.

En un partido clave para la clasificación, la Selección Colombia gana 1-0 a Bolivia parcialmente con gol de James Rodríguez y en un emotivo gesto, Luis Díaz le puso la corona a James.

Luis Díaz y el emotivo gesto con James Rodríguez tras anotarle a Bolivia

¡De rey a rey! La anotación, que llegó en un momento de presión, no solo rompe el empate en el marcador, sino que también representa un paso gigante hacia la anhelada clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Desde el pitazo inicial, el equipo de Néstor Lorenzo mostró su intención de ir al frente, con un volumen ofensivo que buscaba vulnerar la defensa boliviana.

A pesar de las dificultades para concretar, la insistencia dio frutos cuando la asociación entre dos de los jugadores más talentosos de la cancha se convirtió en un grito de gol.

James Rodríguez y Luis Díaz: orgullo de la Selección Colombia

La jugada del tanto fue una muestra de la calidad y la conexión del plantel.

Luego de un rebote en el área, Luis Díaz, con su velocidad y destreza, capturó el balón y lo cedió de manera precisa a Santiago Arias.

El lateral, en un centro magistral al corazón del área, encontró a James Rodríguez, quien, con un remate de primera intención con su pierna derecha, envió la pelota al fondo de la red. Fue en ese momento de euforia cuando se produjo el gesto que se hizo viral al instante.

Tras la celebración, Luis Díaz se acercó a James Rodríguez y, en un acto simbólico, le "coronó" la cabeza con las manos, un gesto que evocó la frase "de rey a rey".

Esta imagen no solo representa el reconocimiento de un líder por parte de otro, sino que también subraya la unidad y el respeto que existe en el camerino.

Con este marcador parcial, la Selección Colombia está cada vez más cerca de su objetivo, y la Selección Colombia gana 1-0 a Bolivia parcialmente con gol de James Rodríguez.

La victoria parcial, impulsada por este momento de magia, mantiene viva la esperanza de toda una nación que sueña con el Mundial.

