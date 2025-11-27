Millonarios empieza a limpiar el vestuario: salida del primer extranjero

Millonarios comenzó oficialmente el proceso de reestructuración deportiva tras un 2025 lleno de tropiezos, frustraciones y metas incumplidas. El club, que recientemente nombró a un nuevo gerente deportivo con la misión de reconstruir la plantilla, dio este jueves 27 de noviembre el primer paso en esa dirección: la salida del brasileño Bruno Sávio, uno de los fichajes que no terminó de consolidarse en el cuadro embajador.

A pesar de tener contrato vigente hasta mitad de 2026, Millonarios anunció que ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindir la vinculación del delantero. La institución lo comunicó en sus redes sociales con un mensaje breve y directo, deseándole éxito en sus próximos proyectos profesionales. Es el primer movimiento de una limpieza profunda que apunta a renovar la competitividad del equipo y liberar cupos estratégicos.

El inicio de una depuración necesaria

La salida de Bruno Sávio es interpretada como la señal inicial del remezón que vivirá el plantel de cara al 2026. El nuevo gerente deportivo, con la instrucción clara de optimizar la nómina, habría identificado rápidamente a varios jugadores cuyo aporte no correspondió con las expectativas ni con la inversión realizada.

Sávio, quien llegó como una apuesta ofensiva para reforzar la zona de ataque, nunca alcanzó el nivel que el cuerpo técnico esperaba. Su rendimiento irregular, las pocas apariciones decisivas y la falta de continuidad terminaron inclinando la balanza hacia su adiós. En Millonarios consideran este movimiento como una decisión necesaria, tanto por la planificación deportiva como por la gestión financiera del club.

RELACIONADO Millonarios prepara la desvinculación de uno de sus jugadores extranjeros

Además, el caso del brasileño representa un punto clave: los cupos de extranjeros. Con cuatro plazas ocupadas por jugadores de alto costo pero bajo impacto, el club empieza a liberar espacio para incorporar futbolistas con mayor peso competitivo.

Un mensaje al plantel y a la afición

Este primer movimiento envía un mensaje contundente: Millonarios no repetirá los errores del 2025. La dirigencia quiere una plantilla más eficiente, más intensa y con jugadores que realmente marquen diferencias. La necesidad de reformar la base del equipo es urgente, especialmente tras un año en el que los resultados estuvieron lejos de las aspiraciones deportivas e institucionales.

RELACIONADO Impactantes imágenes de golpiza de hinchas de Nacional a aficionados del Junior

La salida de Bruno Sávio es solo el comienzo. En los próximos días podrían confirmarse más decisiones similares mientras el club avanza hacia una reconstrucción profunda que buscará devolverle a Millonarios el protagonismo perdido.