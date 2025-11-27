CANAL RCN
Deportes

Millonarios empieza a limpiar el vestuario: salida del primer extranjero

Millonarios anunció la salida de uno de sus jugadores extranjeros que aún tenía contrato.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
01:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios comenzó oficialmente el proceso de reestructuración deportiva tras un 2025 lleno de tropiezos, frustraciones y metas incumplidas. El club, que recientemente nombró a un nuevo gerente deportivo con la misión de reconstruir la plantilla, dio este jueves 27 de noviembre el primer paso en esa dirección: la salida del brasileño Bruno Sávio, uno de los fichajes que no terminó de consolidarse en el cuadro embajador.

A pesar de tener contrato vigente hasta mitad de 2026, Millonarios anunció que ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindir la vinculación del delantero. La institución lo comunicó en sus redes sociales con un mensaje breve y directo, deseándole éxito en sus próximos proyectos profesionales. Es el primer movimiento de una limpieza profunda que apunta a renovar la competitividad del equipo y liberar cupos estratégicos.

Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios
RELACIONADO

Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios

El inicio de una depuración necesaria

La salida de Bruno Sávio es interpretada como la señal inicial del remezón que vivirá el plantel de cara al 2026. El nuevo gerente deportivo, con la instrucción clara de optimizar la nómina, habría identificado rápidamente a varios jugadores cuyo aporte no correspondió con las expectativas ni con la inversión realizada.

Sávio, quien llegó como una apuesta ofensiva para reforzar la zona de ataque, nunca alcanzó el nivel que el cuerpo técnico esperaba. Su rendimiento irregular, las pocas apariciones decisivas y la falta de continuidad terminaron inclinando la balanza hacia su adiós. En Millonarios consideran este movimiento como una decisión necesaria, tanto por la planificación deportiva como por la gestión financiera del club.

Millonarios prepara la desvinculación de uno de sus jugadores extranjeros
RELACIONADO

Millonarios prepara la desvinculación de uno de sus jugadores extranjeros

Además, el caso del brasileño representa un punto clave: los cupos de extranjeros. Con cuatro plazas ocupadas por jugadores de alto costo pero bajo impacto, el club empieza a liberar espacio para incorporar futbolistas con mayor peso competitivo.

Un mensaje al plantel y a la afición

Este primer movimiento envía un mensaje contundente: Millonarios no repetirá los errores del 2025. La dirigencia quiere una plantilla más eficiente, más intensa y con jugadores que realmente marquen diferencias. La necesidad de reformar la base del equipo es urgente, especialmente tras un año en el que los resultados estuvieron lejos de las aspiraciones deportivas e institucionales.

Impactantes imágenes de golpiza de hinchas de Nacional a aficionados del Junior
RELACIONADO

Impactantes imágenes de golpiza de hinchas de Nacional a aficionados del Junior

La salida de Bruno Sávio es solo el comienzo. En los próximos días podrían confirmarse más decisiones similares mientras el club avanza hacia una reconstrucción profunda que buscará devolverle a Millonarios el protagonismo perdido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Filtran el que sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: "es el más cercano"

América de Cali

América de Cali vs. Medellín: pronóstico para el duelo decisivo de este jueves

Copa Libertadores

Flamengo vs. Palmeiras: la IA predijo campeón de la Copa Libertadores 2025

Otras Noticias

Ecopetrol

¿Sanción a Ricardo Roa afecta a Ecopetrol? Esto dicen expertos

Exministros y analistas advierten sobre posibles efectos en la petrolera estatal tras multa al presidente de la compañía por irregularidades en campaña electoral.

Estados Unidos

Famosa chef e influencer confirmó el fallecimiento de una de sus gemelas recién nacidas

La reconocida chef de TikTok compartió un mensaje conmovedor tras sufrir un desprendimiento de placenta y anunció que se tomará un descanso indefinido.

Transmilenio

Empresa de seguridad rompió el silencio tras escándalo de su trabajadora que se "cuela” en bus del SITP

Artistas

Pirlo hizo quitar música de Blessd durante un evento en Cali y generó polémica

Animales

Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos