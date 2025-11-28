CANAL RCN
Deportes

La promesa argentina que Millonarios quiere fichar para el 2026: ¿De quién se trata?

Millonarios puso la mira en joven promesa argentina: el 'embajador' deberá competir con el mercado de México y la MLS.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
07:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los directivos de Millonarios trabajan silenciosamente, tras vivir un segundo semestre nefasto debido a la falta de inversión para tener jugadores a la altura del club.

Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios
RELACIONADO

Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios

Por tal motivo, todo apunta a que Millonarios quiere romper el mercado con la llegada de un jugador que ha despertado interés en varios países. Tras la salida confirmada del brasileño Bruno Sávio, el club bogotano abrió un cupo de extranjero y comenzó a explorar alternativas que eleven el nivel competitivo del equipo para 2026.

La nueva apuesta argentina que analiza Millonarios para el 2026

El nombre que ha tomado fuerza en las últimas horas es el del mediocampista Alex Luna, un futbolista de 21 años que ha tenido una destacada evolución en el Instituto de Córdoba.

Su perfil no pasa por desapercibido para la prensa internacional ni para clubes de Estados Unidos y México, que también han iniciado acercamientos.

Según información divulgada por el periodista argentino Mariano Olsen, Instituto adquirió recientemente el 80 % de sus derechos deportivos por 1,2 millones de dólares, cifra que refleja la proyección del jugador y su creciente valor en el mercado, que podría llegar a 5 millones de dólares.

Hernán Torres no recibió bien la llegada de Ariel Michaloutsos: primer choque en el 'embajador'
RELACIONADO

Hernán Torres no recibió bien la llegada de Ariel Michaloutsos: primer choque en el 'embajador'

El rendimiento de Luna respalda ese precio: en la temporada 2025 acumuló ocho goles y cinco asistencias en 34 partidos, números que lo posicionan como una de las promesas más atractivas del fútbol argentino.

¿Por qué Millonarios está tan interesado en Alex Luna?

El nuevo director deportivo del club bogotano, Ariel Michaloutsos, ha insistido en la necesidad de reforzar la plantilla con talento joven que pueda aportar desequilibrio y dinamismo en el mediocampo.

La salida de Sávio dejó un espacio clave que el equipo quiere ocupar con un jugador que llegue en buen nivel y con capacidad de crecimiento.

Cúcuta Deportivo complicó su ascenso a primera división: cayó en la final de ida ante Real Cundinamarca
RELACIONADO

Cúcuta Deportivo complicó su ascenso a primera división: cayó en la final de ida ante Real Cundinamarca

Además, Luna termina contrato con Instituto en diciembre de 2025, lo que abre una ventana de oportunidad para negociar si Millonarios decide acelerar su oferta.

Sin embargo, la competencia no será sencilla: la MLS y la Liga MX representan mercados más llamativos en lo económico, lo que podría obligar a Millonarios a estructurar una propuesta sólida para convencer al futbolista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Torneo BetPlay

Cúcuta Deportivo complicó su ascenso a primera división: cayó en la final de ida ante Real Cundinamarca

Copa Libertadores

Hinchas de Flamengo agredieron a periodista en transmisión en vivo: video

Liga BetPlay

América venció al DIM y le pisa los talones a Nacional y Junior: tabla de posiciones del Grupo A

Otras Noticias

Automovilismo

Ponen freno a agentes de tránsito por práctica muy común contra conductores: esto dice la ley

Desde el Ministerio del Transporte hicieron fuerte llamado a los agentes que incumplan con la norma.

Ministerio de Defensa

Fijan reunión clave para despejar dudas sobre los Gripen: Mindefensa entregará la información

Se convocó a una reunión para tratar los detalles del contrato que superó los 13 billones de pesos.

Nicolás Maduro

El país que recibiría a Nicolás Maduro en un eventual exilio tras presión de EE. UU.

Educación

Uniformes usados de la Policía renacen en manos de mujeres trans amazónicas como propuesta de moda social

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos