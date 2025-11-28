La promesa argentina que Millonarios quiere fichar para el 2026: ¿De quién se trata?

Los directivos de Millonarios trabajan silenciosamente, tras vivir un segundo semestre nefasto debido a la falta de inversión para tener jugadores a la altura del club.

Por tal motivo, todo apunta a que Millonarios quiere romper el mercado con la llegada de un jugador que ha despertado interés en varios países. Tras la salida confirmada del brasileño Bruno Sávio, el club bogotano abrió un cupo de extranjero y comenzó a explorar alternativas que eleven el nivel competitivo del equipo para 2026.

La nueva apuesta argentina que analiza Millonarios para el 2026

El nombre que ha tomado fuerza en las últimas horas es el del mediocampista Alex Luna, un futbolista de 21 años que ha tenido una destacada evolución en el Instituto de Córdoba.

Su perfil no pasa por desapercibido para la prensa internacional ni para clubes de Estados Unidos y México, que también han iniciado acercamientos.

Según información divulgada por el periodista argentino Mariano Olsen, Instituto adquirió recientemente el 80 % de sus derechos deportivos por 1,2 millones de dólares, cifra que refleja la proyección del jugador y su creciente valor en el mercado, que podría llegar a 5 millones de dólares.

El rendimiento de Luna respalda ese precio: en la temporada 2025 acumuló ocho goles y cinco asistencias en 34 partidos, números que lo posicionan como una de las promesas más atractivas del fútbol argentino.

¿Por qué Millonarios está tan interesado en Alex Luna?

El nuevo director deportivo del club bogotano, Ariel Michaloutsos, ha insistido en la necesidad de reforzar la plantilla con talento joven que pueda aportar desequilibrio y dinamismo en el mediocampo.

La salida de Sávio dejó un espacio clave que el equipo quiere ocupar con un jugador que llegue en buen nivel y con capacidad de crecimiento.

Además, Luna termina contrato con Instituto en diciembre de 2025, lo que abre una ventana de oportunidad para negociar si Millonarios decide acelerar su oferta.

Sin embargo, la competencia no será sencilla: la MLS y la Liga MX representan mercados más llamativos en lo económico, lo que podría obligar a Millonarios a estructurar una propuesta sólida para convencer al futbolista.