¿Hernán Torres seguirá dirigiendo a Millonarios? El técnico se pronunció tras empate con Bucaramanga

La situación es crítica en Millonarios. El equipo capitalino sigue hundido en la parte baja de la tabla, y el reciente empate en casa contra Bucaramanga no hizo más que aumentar la presión. En este complejo panorama deportivo, la continuidad de Hernán Torres en Millonarios se ha convertido en el tema central del entorno 'embajador'.

El entrenador se enfrentó a los medios de comunicación tras el resultado, ofreciendo declaraciones clave sobre su futuro y el desempeño actual del equipo.

Hernán Torres habló tras empate con Bucaramanga en El Campín

Torres analizó el desarrollo del juego, destacando un grave error defensivo que permitió el gol rival, proveniente de un saque de banda. Subrayó que, a pesar de haber trabajado específicamente esa situación en los entrenamientos y de haber advertido a la zaga, la ejecución falló.

Esta frustración es un reflejo del momento que vive el club, que se encuentra al borde de una temprana eliminación, con el clásico capitalino frente a Santa Fe asomando en el horizonte inmediato.

¿Hernán Torres seguirá dirigiendo a Millonarios?

Ante la oleada de especulaciones sobre su permanencia, el estratega fue claro al ratificar su vínculo laboral.

Mi contrato está hasta julio del año entrante. Hasta el momento no me han dicho si esto pasa o no pasa, mi compromiso es levantar al equipo futbolísticamente, conseguir los puntos y lógicamente nunca dejar de pelear por la clasificación. Hasta el momento lo estamos haciendo y estamos luchando para mirar si lo podemos conseguir, mientras que haya posibilidades lo vamos a pelear.

Torres enfatizó que, hasta el momento, no ha recibido comunicación oficial alguna que sugiera un cambio en su posición.

Su compromiso, según sus propias palabras, se enfoca en dos objetivos inmediatos: recuperar el nivel futbolístico del plantel y luchar hasta el final por las escasas opciones de clasificación.

Cuando las cosas no salen, comienzan los ires y venires, pero a mí oficialmente, ningún directivo de Millonarios me ha dicho esto o lo otro, tengo contrato hasta julio del otro año, pero si tenemos que esperar si hay una nueva decisión o que va a pasar, sentenció el técnico.

Más allá de la crisis actual, el cuerpo técnico y la directiva parecen estar pensando es en el otro semestre.

El entrenador reveló que ya se están dando pasos firmes en la planificación del proyecto 2026. Torres destacó que la administración del club se ha anticipado a la competencia al iniciar gestiones tempranas en la búsqueda de refuerzos.