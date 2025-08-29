Millonarios rompió su mala racha y logró un triunfo histórico ante Águilas Doradas

Millonarios dio un golpe sobre la mesa en la Liga BetPlay al derrotar 2-1 a Águilas Doradas en condición de visitante, un resultado que no solo tiene valor por los tres puntos obtenidos, sino porque es la primera vez que el conjunto capitalino vence a este rival en condición de visitante desde que ascendió a la máxima categoría del fútbol colombiano.

El equipo dirigido por Hernán Torres mostró carácter para revertir un marcador adverso y sellar la victoria en los últimos minutos, gracias a las anotaciones de Álex Castro y Juan Carlos Pereira. Con este triunfo, los ‘embajadores’ llegaron a siete puntos y escalaron parcialmente a la posición 15 de la tabla, alimentando la ilusión de meterse en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares.

Un triunfo que devuelve confianza

El presente de Millonarios no ha sido sencillo, con resultados irregulares que lo alejaron de los primeros lugares. Sin embargo, la victoria en Rionegro le devuelve al equipo un aire diferente: la sensación de que, con trabajo y orden, es posible enderezar el camino. Torres apostó por un planteamiento ofensivo, y aunque el conjunto bogotano sufrió en algunos tramos del partido, tuvo la capacidad de reaccionar y aprovechar sus oportunidades.

La entrega del plantel y la efectividad en los momentos clave fueron determinantes para que el azul se llevara por fin un resultado positivo de este difícil escenario, que históricamente había sido adverso.

Lo que viene para el cuadro azul

Millonarios ahora deberá cambiar el chip para disputar a mitad de semana el duelo por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay ante Envigado, y posteriormente afrontará una nueva jornada de la Liga con el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe. Este triunfo ante Águilas Doradas podría ser el punto de inflexión que el equipo necesitaba para recuperar la confianza y empezar a escalar posiciones en la tabla.