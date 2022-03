Los pecados que le costaron una nueva eliminación a Millonarios de la Libertadores

Pragmático y efectivo, Fluminense venció 2-0 a Millonarios este martes en Rio de Janeiro y se clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores 2022, aprovechando su victoria 2-1 en la ida en Bogotá.

Los pecados de Millonarios en la Libertadores

Errores de los de experiencia. Si bien hay que decir que Millonarios es un equipo bastante joven y, como lo hacen ver sus hinchas y los propios directivos, es un proyecto en construcción con futbolistas de mucha proyección como lo es Daniel Ruíz, la gran figura que tienen.

Sin embargo, en la plantilla hay jugadores de experiencia como David Mackalister Silva, quien en Bogotá botó penal, y tanto en la capital de Colombia como en Brasil, nunca apareció en la elaboración de juego o como el líder que necesitaba Millonarios. En la Liga local mucha figura y lujo, pero en el plano internacional, brilló por su ausencia.

El otro que falló fue Álvaro Montero. El arquero que ya ha tenido roce en Selección Colombia y en su hoja de vida hay muchos partidos, falló en una en Bogotá, un rebote insólito y ahí quedó todo, a Millos se le fue la noche tras esa jugada y Fluminense le ganó en El Campín.

Falta de artilleros. Se les fue Fernando Uribe para esta temporada y en su remplazo trajeron a Diego Herazo, un atacante que erra más opciones que los goles que hace. En Brasil tuvo un cabezazo pleno, pero se fue lejos. Sumado a eso, Alberto Gamero le dio ingreso a Ricardo Márquez, otro que no sabe lo que es festejar cada ocho días y que es un suplente que poco aporta. Finalmente, Jader Valencia, al que le dicen el “amuleto”, aportó poco y nada. Es muy joven.

Errores defensivos. Pese a que es un equipo con una identidad clara y con muchos automatismos definidos, los espacios que brindan en la zona posterior de Millonarios son claros. El enrole cuando salen los laterales permite muchos espacios al rival y los relevos no fueron buenos. Se vieron en los dos goles que les anotó Fluminense en Brasil.

Nómina corta. Lo peor de todo es que Alberto Gamero está luchando con las uñas para no dejar que Millonarios esté abajo y lo ha hecho de gran manera. Álvaro Montero, aunque tuvo atajadas, regaló un gol; Diego Herazo no asusta a nadie en la zona ofensiva; Richard Celis pasó sin pena ni gloria; Larry Vázquez aún no se apodera del mediocampo y Eduardo Sosa anotó y se hizo expulsar en Bogotá.

