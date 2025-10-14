CANAL RCN
Deportes

El homenaje de los hinchas de Millonarios a Miguel Russo que se hizo viral en Sudamérica

Miles de hinchas de diferentes equipos aplaudieron el enorme gesto de la hinchada de Millonarios con Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel
Foto: Comandos Azules

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
07:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La pasión y el agradecimiento volvieron a encender las tribunas del estadio El Campín, esta vez no por un partido de fútbol, sino por un homenaje cargado de sentimiento. La barra oficial de Millonarios, los Comandos Azules, organizó un tributo en memoria de Miguel Ángel Russo, el técnico argentino que marcó una época dorada en el club embajador y que recientemente falleció, dejando una huella imborrable en el corazón de los hinchas.

El homenaje se llevó a cabo el pasado viernes, cuando cientos de aficionados se reunieron en la tribuna norte del estadio, lugar habitual de la barra, para recordar al entrenador que llevó a Millonarios a conquistar dos títulos inolvidables: la Liga del 2017 frente a Santa Fe y la Superliga del 2018 ante Atlético Nacional. Aunque no había partido programado, el ambiente fue de fiesta, respeto y profunda emoción. Los cánticos habituales se transformaron en mensajes de agradecimiento y las velas encendidas iluminaron la noche bogotana en honor al eterno Russo.

Hijo de Miguel Ángel Russo marcó emocionante gol y se lo dedicó a su padre: no aguantó las lágrimas
RELACIONADO

Hijo de Miguel Ángel Russo marcó emocionante gol y se lo dedicó a su padre: no aguantó las lágrimas

Un mural y una frase que quedarán para siempre

El momento más simbólico del homenaje fue la presentación de un mural gigante con el rostro sonriente de Miguel Ángel Russo, pintado a las afueras de El Campín. A su lado, se plasmó una de sus frases más recordadas, aquella que pronunció durante su lucha contra el cáncer y que se convirtió en un lema de vida para los hinchas: “Todo se cura con amor”.

La imagen, proyectada también en las pantallas del estadio, emocionó a todos los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales. Aficionados de otros equipos de Colombia y de Sudamérica se sumaron con mensajes de admiración hacia el gesto de la hinchada embajadora, destacando el respeto y la nobleza de la acción.

Conmovedor: revelaron cómo fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo
RELACIONADO

Conmovedor: revelaron cómo fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo

Un legado eterno en el corazón azul

Miguel Ángel Russo no solo será recordado por sus títulos, sino por la conexión humana que estableció con el club y su gente. Los Comandos Azules demostraron que el fútbol trasciende los resultados: es memoria, gratitud y amor. El homenaje fue una muestra de que el técnico argentino sigue vivo en el alma de Millonarios y en cada cántico que retumba en El Campín.

En redes sociales, las imágenes del tributo se compartieron miles de veces y llegaron a portales deportivos de toda Sudamérica, reafirmando que el legado de Russo en Millonarios y en el fútbol continental será eterno.

Lionel Messi, Bayern Múnich, Real Madrid y el mundo del fútbol despiden a Miguel Russo
RELACIONADO

Lionel Messi, Bayern Múnich, Real Madrid y el mundo del fútbol despiden a Miguel Russo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

Bayern Múnich sigue mostrándose orgulloso de James y Luis Díaz en la selección: lindo mensaje

Liga BetPlay

Muy atento, Deportivo Cali: así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay tras la derrota agónica de Boyacá Chicó

Liga BetPlay

Así está la tabla de reclasificación previo a los partidos de Nacional y Millonarios en la Liga BetPlay

Otras Noticias

Comercio

Aerolínea en Estados Unidos se declaró en quiebra y cerró sus operaciones, ¿Qué pasará con sus pasajeros?

La compañía anunció el cierre de sus operaciones tras meses difíciles.

Secretaria de Movilidad

¿Qué sigue tras la implosión del intercambiador de Puente Aranda?

El antiguo intercambiador no permitía integrar el tráfico mixto y de Transmilenio, que la Nueva 13 tiene proyectados.

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri advierte posible demanda contra Yina Calderón tras Stream Fighters

Turismo

Entró en vigor nuevo sistema para viajar a Europa: esto es todo lo que debe saber

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social