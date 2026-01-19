Millonarios vs. Medellín cambió de fecha y horario: fue reprogramado por concierto

La programación del fútbol colombiano volvió a ajustarse por un concierto. En las últimas horas se confirmó que el partido entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín, correspondiente a la Liga BetPlay I-2026, sufrió una modificación en su fecha y horario debido al concierto en homenaje a Yeison Jiménez, que se realizará en el estadio El Campín.

RELACIONADO Millonarios confirmó un nuevo refuerzo en medio de los malos resultados deportivos

El cambio responde a la logística y adecuación del escenario del evento musical, previsto para el sábado 31 de enero.

Por esta razón, las autoridades y los organizadores del campeonato acordaron reprogramar el compromiso liguero para evitar cruces operativos y garantizar las condiciones necesarias tanto para el espectáculo como para el encuentro deportivo.

Nueva fecha y horario del partido Millonarios vs. Medellín

De acuerdo con la actualización oficial del calendario, el duelo entre azules y rojos ya no se disputará el sábado como estaba previsto inicialmente. El encuentro fue trasladado para el domingo 1 de febrero, con inicio programado a las 8:30 de la noche, manteniéndose como uno de los partidos destacados de la cuarta jornada del torneo.

Este tipo de ajustes no es inusual en escenarios multipropósito como el principal coliseo deportivo de la capital, donde conciertos y eventos masivos conviven con el calendario futbolístico.

Millonarios se juega un partido clave en medio de la presión deportiva

Más allá del cambio logístico, el encuentro ante Medellín llega en un momento sensible para Millonarios. El equipo atraviesa por resultados irregulares y cuestionamientos al funcionamiento colectivo del técnico Hernán Torres, situación que ha generado inconformidad en la hinchada.

El cuerpo técnico sabe que cada partido comienza a tener un peso mayor en la evaluación del proceso, especialmente tras un semestre anterior en el que el club no logró clasificarse a los cuadrangulares.

En ese contexto, el choque frente al DIM aparece como una oportunidad para mostrar una mejor cara futbolística y recuperar confianza.

Con este ajuste, Bogotá se prepara para un fin de semana en el que la música y el fútbol volverán a cruzarse en El Campín, obligando a mover fichas tanto dentro como fuera de la cancha.