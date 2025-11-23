Millonarios y Deportivo Cali se pelean por importante fichaje: llegaría desde el exterior

En Millonarios y Deportivo Cali ya cambiaron el chip tras quedar eliminados de la Liga BetPlay, por lo que la prioridad en este momento es armar una nómina competitiva de cara a 2026.

En Bogotá, tienen nuevo director deportivo y ya anunciaron a su primer refuerzo con la llegada de Carlos Darwin Quintero. Entre tanto, en Cali presentaron a su nuevo presidente y junta directiva, tras la conversón del equipo a sociedad anónima.

Ahora, en medio de la búsqueda de los refuerzos, se encontraron con un nombre en común. Millonarios lo quiere y ve buenas opciones para concretar la negociación, pero el Cali se interpondría apelando a lo emocional por su pasado en la institución.

Kevin Velasco: el anhelo de Millonarios y Cali

La información fue reportada por el periodista Mariano Olsen de Win Sports. Inicialmente, señaló que Millonarios está adelantando negociaciones con Club Puebla de México, luego de que el extremo de 28 años terminara su préstamo con Athletico Paranaense.

Posteriormente, informó que Deportivo Cali también se interesó y ya existirían los primeros contactos. Cabe recordar que Velasco es canterano del cuadro 'azucarero' y además se ha declarado como hincha confeso. Fue una de las figuras en el título liguero de 2021.

¿Qué ha sido de la carrera de Kevin Velasco?

Velasco se quedó defendiendo la camiseta del Deportivo Cali hasta 2023, siendo uno de los jugadores más importantes, a pesar de los malos resultados del equipo. Finalmente, se acordó una cesión a Puebla de México, club que lo compró por una cifra cercana al millón de dólares.

En este club jugó más de 40 partidos y en enero de 2025 se fue cedido a Athletico Paranaense, que tenía una opción de compra obligatoria por el 50% de partidos jugados, pero no encontró la continuidad esperada y el préstamo termina en diciembre.