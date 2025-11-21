¿Por qué Carlos Darwin Quintero prefirió a Millonarios que a Santa Fe? Vélez reveló los motivos

La llegada de Carlos Darwin Quintero a Millonarios se convirtió en uno de los movimientos más comentados del mercado del fútbol colombiano.

Aunque Santa Fe también lo tenía entre sus prioridades, la decisión final del experimentado atacante tomó un rumbo inesperado. El periodista Carlos Antonio Vélez reveló los detalles que inclinaron la balanza hacia el equipo azul.

¿Qué factores pesaron en la decisión de Carlos Darwin Quintero?

El panorama de Carlos Darwin Quintero cambió por completo tras su salida del Deportivo Pereira, donde vivió meses complicados en materia contractual.

Ese antecedente, según relató Vélez en el programa radial Palabras Mayores, marcó profundamente las nuevas prioridades del futbolista. Por eso, cuando Santa Fe y Millonarios aparecieron como opciones simultáneas, el jugador no solo evaluó lo deportivo, sino sobre todo la estabilidad que cada institución podía ofrecerle.

Santa Fe intentó seducirlo con su participación asegurada en la Copa Libertadores 2026, un escenario atractivo para cualquier futbolista. Incluso, reveló Vélez, Hugo Rodallega se comunicó directamente con él para convencerlo.

Sin embargo, cuando la dirigencia cardenal envió la documentación del contrato, surgió un punto crítico: el club se encuentra en ley de insolvencia y debía presentar garantías externas para respaldar los pagos pactados.

Lo de Santa Fe era un atractivo muy grande por la Copa Libertadores. Había una oferta muy buena, me había llamado Rodallega y casi que me había comprometido. Cuando llegaron los documentos, el problema es que Santa Fe está en ley de quiebras y entonces Santa Fe tiene que poner unas garantías externas para el cumplimiento del contrato, le mencionó Quintero a Vélez.

¿Por qué Millonarios generó mayor confianza para Carlos Darwin Quintero?

De acuerdo con la narración de Vélez, Quintero tuvo claro que no quería repetir la incertidumbre vivida en Pereira, donde aún espera la resolución de pagos pendientes.

Frente a la necesidad de seguridad contractual, Millonarios ofreció un escenario más sólido: no está en proceso de insolvencia y los documentos entregados al delantero fueron avalados sin necesidad de garantías adicionales.

El propio Vélez contó que tuvo un breve encuentro con el jugador en un restaurante de Bogotá. Allí, Quintero le explicó directamente que su elección no tuvo relación con preferencias deportivas o colores.

La decisión obedeció a un análisis estrictamente contractual y a la confianza que le transmitió el proyecto azul para los últimos años de su carrera.

En cuestión de horas, Millonarios avanzó con la firma y el anuncio oficial del tumaqueño como nuevo refuerzo. Aunque el cuadro embajador todavía espera la definición de la tabla de reclasificación para saber si disputará la Copa Sudamericana, Quintero ya se incorporó al plantel con la mirada puesta en un cierre de carrera estable y competitivo.