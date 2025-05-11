Tragedia en el fútbol: murió un director técnico en pleno partido

El mundo del fútbol está pasando por un luto profundo debido a que el pasado 3 de noviembre de 2025, en un partido de la Primera División de Serbia, un director técnico murió.

Mladen Zizovic, el exjugador y exdirector técnico bosnio que dirigía al Radnički 1923, sufrió un infarto y, a pesar de que fue trasladado de emergencia a un centro médico de primer nivel, no pudo volver en sí.

Este entrenador tenía 45 años y debutó en la línea técnica en 2017 dirigiendo al Radnik Bijeljina, de Bosnia. Mientras tanto, como jugador se desempeñó como volante ofensivo y fue convocado por su selección para disputar un par de partidos amistosos.

Así fue el momento en el que el director técnico Mladen Zizovic sufrió el infarto que le causó la muerte en Serbia

El Radnički 1923 dirigido por Mladen Zizovic estaba enfrentando al Mladost Lučani, por la Superliga de Serbia, el pasado lunes 3 de noviembre de 2025.

Sin embargo, sobre el minuto 22, Mladen Zizovic se desvaneció en la línea técnica y el personal de emergencia tuvo que ingresar de inmediato para reanimarlo.

Además, una ambulancia entró al campo de juego para trasladarlo de emergencia al hospital más cercano.

Tras ese actuar, el partido se reanudó, pero 20 minutos más tarde tuvo que suspenderse de manera definitiva debido a que se confirmó la muerte de Mladen Zizovic, el director técnico del Radnički 1923.

Con esa noticia, los jugadores de ambos equipos de la Superliga de Serbia quedaron en shock y comenzaron a expresar múltiples gestos de lamento.

La Federación de Fútbol de Serbia lamentó la muerte de Mladen Zizovic, el director técnico del Radnički 1923

Luego de que se confirmó la inesperada muerte de Mladen Zizovic, la Federación de Fútbol de Serbia emitió un sentido comunicado.

"La Federación Serbia de Fútbol recibió con profunda tristeza e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Zizovic, quien murió a la edad de 45 años durante el partido de la Superliga Serbia Mozzart Bet entre Mladost y Radnički 1923, en Lučani", comenzaron plantenando.

"Su partida prematura supone una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística. La Federación Serbia de Fútbol expresa sus más sentidas condolencias a la familia de Zizovic, a los miembros del FK Radnički 1923, así como a todos los amigos y admiradores de su carácter y obra. Descansa en paz", concluyeron.