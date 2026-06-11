¿Pueden deportar a influencers por grabar contenido en el Mundial? Esto dicen las autoridades

La realización del Mundial 2026 en territorio estadounidense no solo movilizará a miles de aficionados de todo el mundo, sino también a una gran cantidad de creadores de contenido interesados en compartir la experiencia del torneo a través de redes sociales. Sin embargo, las autoridades migratorias del país han emitido una advertencia para quienes planean generar contenido con fines económicos durante su estancia.

De acuerdo con las directrices comunicadas por organismos estadounidenses, los extranjeros que ingresen bajo programas de turismo y desarrollen actividades que puedan considerarse laborales podrían enfrentar consecuencias migratorias. Entre las posibles sanciones figuran la cancelación de la visa e incluso procesos de expulsión del país en determinados casos.

La advertencia ha generado atención entre influenciadores, youtubers, streamers y otros creadores digitales que tienen previsto viajar a Estados Unidos para documentar lo que ocurra durante la Copa del Mundo. El torneo, considerado el evento futbolístico más importante del planeta, atraerá a millones de visitantes y a numerosos productores de contenido independiente.

¿Qué actividades podrían generar inconvenientes migratorios?

Las autoridades estadounidenses han señalado que las personas admitidas como turistas no pueden realizar actividades que impliquen la obtención de ingresos provenientes de fuentes ubicadas en Estados Unidos sin contar con la autorización migratoria correspondiente.

Bajo esa interpretación, la cobertura profesional de eventos, la producción de contenido monetizado o el trabajo para medios de comunicación podrían ser considerados actividades laborales. Por esa razón, quienes viajen con el propósito principal de generar contenido para obtener beneficios económicos tendrían que verificar previamente cuál es el tipo de visado que corresponde a su situación.

La advertencia busca evitar que visitantes ingresen bajo una categoría migratoria que no se ajuste a las actividades que desarrollarán durante su permanencia en el país.

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Expertos analizan el alcance de la medida

Especialistas en derecho migratorio han explicado que el uso de una visa de turista para realizar actividades que generen ingresos puede ser interpretado como una violación de las condiciones de admisión. Esto podría derivar en investigaciones por parte de las autoridades y en sanciones administrativas relacionadas con el estatus migratorio del visitante.

No obstante, algunos expertos consideran que determinados casos podrían generar debate jurídico. Por ejemplo, cuando los creadores de contenido operan plataformas registradas en sus países de origen o reciben pagos fuera de Estados Unidos, podrían surgir discusiones sobre el lugar donde realmente se produce la actividad económica.

Mientras se acerca el Mundial 2026, la recomendación para los creadores digitales es informarse adecuadamente sobre las normas migratorias vigentes antes de emprender su viaje. De esta manera, podrán evitar inconvenientes y concentrarse en cubrir uno de los eventos deportivos más importantes del calendario internacional.