Uno de los mejores jugadores podría no ir al Mundial 2026: esta sería la razón

El director técnico de la selección habló y entregó detalles de lo que podría suceder. ¿De qué se trata?

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
07:12 p. m.
Tras el fin de las Eliminatorias Sudamericanas, con la clasificación directa de Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil y Paraguay, el Mundial 2026 está en la mira de todos los fanáticos del fútbol.

Además, las selecciones ya han comenzado a agendar los amistosos en los que se prepararan para llegar a tope a la cita mundialista.

En medio de esa coyuntura, en Brasil, que es siempre es una de las selecciones candidatas a ganar el Mundial, se comenzó a hablar de los jugadores que podrían estar presentes.

Por lo tanto, a Carlo Ancelotti, el actual director técnico de la Selección de Brasil, se le preguntó de manera directa por Neymar Jr. y él entregó una respuesta que dejó abierta la posibilidad de que el talentoso jugador pueda no ser convocado.

¿Qué tendría que pasar para que esto sea así? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este es el motivo por el que Carlo Ancelotti podría llegar a no convocar a Neymar Jr., en la Selección de Brasil, para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti tuvo un diálogo con L'Equipe y dio a entender que, por ahora, no está asegura la convocatoria de ningún jugador.

Además, hizo énfasis en que, a pesar de que Neymar Jr. es el jugador más talentoso de Brasil, tiene que cumplir una condición innegociable para estar en el Mundial 2026.

"Neymar tiene que estar al 100%, no al 80%. Desde el punto de vista técnico, no hay discusión sobre él. Quiero que esté en buena forma para que pueda jugar y participar en el Mundial", declaró Carlo Ancelotti, el exdirector técnico del Real Madrid.

"En el fútbol moderno, para aprovechar su talento, un jugador debe estar en buena forma física. Si Neymar está así, no tendrá problemas para estar en la selección. Todo lo quieren en buena forma física y ya hablé con él", complementó.

¿Cuál fue el mensaje que Carlo Ancelotti, el DT de la Selección de Brasil, le entregó a Neymar?

Carlo Ancelotti comunicó que Neymar visitó la concentración de la Selección de Brasil en la última doble fecha de Eliminatorias y que habló con él.

"Vino antes del partido contra Paraguay para hablarlo. Todo está claro, la idea sigue siendo la misma", detalló Ancelotti.

"Le dije, 'tienes tiempo para prepararte lo mejor posible para estar y ayudar al equipo a dar lo mejor de sí en el Mundial'", concluyó.

