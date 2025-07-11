Dolor profundo en Millonarios: anunciaron la muerte de histórico miembro

Más allá del oscuro panorama futbolístico, Millonarios anunció una de las noticias más tristes en el último tiempo. El embajador lamentó profundamente la pérdida de una de sus figuras más queridas y emblemáticas tras bambalinas: el histórico kinesiólogo Manuel Villamil, cariñosamente conocido por todos como 'Manolito'.

El club bogotano confirmó el sensible fallecimiento este viernes, sumiendo en la tristeza a jugadores, directivos, hinchas y a toda la prensa deportiva que conoció de cerca su dedicación incondicional a la institución.

"Millonarios FC lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Villamil, quien por muchos años se desempeñó como kinesiologo del equipo profesional. Elevamos nuestras oraciones por su alma y enviamos fortaleza para su familia. QEPD", informó el club por medio de sus redes sociales.

La noticia de su deceso generó una ola de mensajes en redes sociales y medios de comunicación, donde exjugadores y colegas expresaron su tristeza y reconocimiento a la labor de Villamil. Los testimonios coinciden en destacar su calidad humana, su profesionalismo impecable y la huella imborrable que deja en la institución bogotana.

En las redes sociales, como respuesta a la publicación, ya hay muchas reacciones, como la del exportero Breiner Castillo, quien comentó: "Manolito querido (QEPD) Fortaleza para todo su familia".

Su círculo cercano asegura que siempre se le veía con su característica cachucha sobre un gorro y su sudadera deportiva, listo para atender cualquier dolencia o molestia. Más allá de las técnicas de rehabilitación, 'Manolito' brindaba apoyo moral, convirtiéndose en un psicólogo para muchos jugadores que lidiaban con la frustración de una lesión.