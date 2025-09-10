CANAL RCN
Deportes

Nacional sufrió, pero derrotó a Once Caldas y definirá su paso por Copa en el Atanasio

Atlético Nacional derrotó a Once Caldas por la mínima y se va con ventaja en la serie de Copa BetPlay.

Nacional
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
09:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional consiguió una importante victoria en su visita a Manizales este jueves 9 de octubre, tras imponerse 1-0 ante Once Caldas en el estadio Palogrande, en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025. El conjunto verdolaga logró dar un paso clave hacia las semifinales, en un partido intenso, disputado y con un cierre cargado de emoción.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 48’, luego de que el árbitro señalara una infracción dentro del área. Edwin Cardona, con la calidad que lo caracteriza, transformó el penal en gol con un potente remate, dejando sin opciones al arquero local. El experimentado mediocampista volvió a ser decisivo en una noche donde Nacional supo golpear en el momento justo.

Colombia vs. España, cuartos de final del Mundial sub-20: fecha, hora y canal para ver
RELACIONADO

Colombia vs. España, cuartos de final del Mundial sub-20: fecha, hora y canal para ver

Luis Marquínez, figura clave en el arco verdolaga

Pese al triunfo, Atlético Nacional sufrió durante varios tramos del encuentro ante un Once Caldas que mostró carácter y propuso en campo contrario. El arquero Luis Marquínez se convirtió en la figura del partido, con varias intervenciones determinantes que evitaron el empate del “blanco blanco”. El guardameta respondió con seguridad en los remates de media distancia y en los mano a mano que generó el equipo local, manteniendo en cero su portería y consolidándose como pieza clave del equipo paisa.

Once Caldas, por su parte, luchó hasta el final y generó peligro con las proyecciones de sus laterales y el juego aéreo, pero le faltó precisión en la definición. La hinchada local despidió con aplausos el esfuerzo del equipo, consciente de que todavía quedan noventa minutos por disputarse.

Todo se definirá en Medellín

Colombia vs. México, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver
RELACIONADO

Colombia vs. México, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver

Con este resultado, Atlético Nacional viajará a Medellín con una ventaja mínima pero valiosa de cara al partido de vuelta que se jugará en el Atanasio Girardot, donde buscará sellar su paso a las semifinales del certamen. El equipo dirigido por Diego Arias llega fortalecido anímicamente y con la ilusión de volver a pelear por un título nacional. Mientras tanto, Once Caldas deberá apostar por un planteamiento ofensivo si quiere revertir la serie y mantener viva su esperanza en la Copa BetPlay.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

José Pékerman

José Pékerman está cerca de un nuevo equipo tras su fugaz paso por Venezuela: todos los detalles

La Equidad

Hijo del ‘Bolillo’ Gómez dirigirá en el FPC desde la próxima fecha

Miguel Ángel Russo

Conmovedor: revelaron cómo fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo

Otras Noticias

Donald Trump

La curiosa forma en la que Trump se enteró del histórico acuerdo entre Israel y Hamás

El hecho cambió el rumbo de una rueda de prensa y llevó a Donald Trump a anunciar el pacto.

Pensiones

Definen la edad de pensión que aplica para las mujeres trans en el país: téngalo en cuenta

La decisión se dio mediante la Corte Constitucional para este sector de la població.

Mauricio Leal

Se abre la disputa por los bienes de Mauricio Leal: ¿de cuánto era su patrimonio?

Artistas

Artistas colombianos brillan en el ranking de las mejores canciones del siglo XXI de Rolling Stone

Enfermedades

Descubren peligrosa bacteria para la salud bucal de los colombianos: destruye todo el tejido