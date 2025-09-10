Nacional sufrió, pero derrotó a Once Caldas y definirá su paso por Copa en el Atanasio

Atlético Nacional consiguió una importante victoria en su visita a Manizales este jueves 9 de octubre, tras imponerse 1-0 ante Once Caldas en el estadio Palogrande, en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025. El conjunto verdolaga logró dar un paso clave hacia las semifinales, en un partido intenso, disputado y con un cierre cargado de emoción.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 48’, luego de que el árbitro señalara una infracción dentro del área. Edwin Cardona, con la calidad que lo caracteriza, transformó el penal en gol con un potente remate, dejando sin opciones al arquero local. El experimentado mediocampista volvió a ser decisivo en una noche donde Nacional supo golpear en el momento justo.

Luis Marquínez, figura clave en el arco verdolaga

Pese al triunfo, Atlético Nacional sufrió durante varios tramos del encuentro ante un Once Caldas que mostró carácter y propuso en campo contrario. El arquero Luis Marquínez se convirtió en la figura del partido, con varias intervenciones determinantes que evitaron el empate del “blanco blanco”. El guardameta respondió con seguridad en los remates de media distancia y en los mano a mano que generó el equipo local, manteniendo en cero su portería y consolidándose como pieza clave del equipo paisa.

Once Caldas, por su parte, luchó hasta el final y generó peligro con las proyecciones de sus laterales y el juego aéreo, pero le faltó precisión en la definición. La hinchada local despidió con aplausos el esfuerzo del equipo, consciente de que todavía quedan noventa minutos por disputarse.

Todo se definirá en Medellín

Con este resultado, Atlético Nacional viajará a Medellín con una ventaja mínima pero valiosa de cara al partido de vuelta que se jugará en el Atanasio Girardot, donde buscará sellar su paso a las semifinales del certamen. El equipo dirigido por Diego Arias llega fortalecido anímicamente y con la ilusión de volver a pelear por un título nacional. Mientras tanto, Once Caldas deberá apostar por un planteamiento ofensivo si quiere revertir la serie y mantener viva su esperanza en la Copa BetPlay.