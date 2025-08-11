CANAL RCN
Nacional derrotó a Águilas y jugó para Santa Fe y América: así quedó la tabla

Atlético Nacional derrotó con lo justo a Águilas Doradas y sigue en la pelea por el punto invisible para cuadrangulares.

Nacional
Foto: @nacionaloficial

noviembre 08 de 2025
09:06 p. m.
Atlético Nacional vivió una noche redonda este sábado 8 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot. En medio de la celebración del día del hincha verdolaga, el equipo dirigido por Diego Arias se impuso 2-1 ante Águilas Doradas y sumó tres puntos fundamentales que lo mantienen firme en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025.

Con anotaciones de Bauzá y Edwin Cardona, el cuadro antioqueño ratificó su buen momento futbolístico y demostró que quiere cerrar el todos contra todos con autoridad. Nacional, además de asegurar su clasificación hace varias fechas, continúa en la lucha por el punto invisible, ese beneficio que puede ser determinante en los cuadrangulares semifinales. La victoria, además, tuvo un valor especial para los hinchas que colmaron el Atanasio y celebraron con su equipo una noche cargada de fútbol, fiesta y goles.

Un triunfo clave en la recta final del todos contra todos

El partido ante Águilas Doradas fue intenso de principio a fin. Primero apareció Bauzá para abrir el marcador y luego Edwin Cardona, con su calidad habitual, selló el 2-1 definitivo de penal con un remate preciso que desató la alegría en las tribunas.

Con esta victoria, Nacional llegó a 37 puntos, consolidándose en los primeros lugares y enviando un mensaje claro de que quiere llegar a las finales con ventaja deportiva. El triunfo también tuvo implicaciones en la tabla, ya que Águilas Doradas, que ocupa parcialmente la séptima posición con 27 unidades, comprometió su clasificación y ahora depende de los resultados de América, Alianza Petrolera y Santa Fe, que jugarán este domingo sus respectivos compromisos.

Atlético Nacional, impulsado por su hinchada y por un rendimiento cada vez más sólido, afrontará los cuadrangulares con el objetivo de volver a pelear por el título. El equipo mostró carácter, reacción y compromiso justo en el momento en que más se necesita: cuando la ilusión verdolaga vuelve a encenderse.

