América pide a gritos que sus hinchas lo acompañen: lanzaron 3x1 en boletería

El América de Cali vive un momento crucial en la Liga BetPlay II-2025. A falta de dos fechas para el cierre del todos contra todos, el equipo dirigido por David González aún pelea por asegurar su clasificación entre los ocho mejores del campeonato. Sin embargo, a pesar de lo que está en juego, la asistencia de público al estadio Pascual Guerrero ha sido una de las más bajas de los últimos semestres, situación que preocupa a la directiva del conjunto ‘escarlata’.

Por esta razón, el club ha decidido tomar medidas para incentivar el acompañamiento de sus aficionados. En un comunicado oficial, América anunció una promoción especial de boletería para el encuentro de este domingo 9 de noviembre ante Unión Magdalena, correspondiente a la penúltima jornada del torneo. Los abonados podrán acceder a una promoción de 3x1, mientras que los hinchas que compren entradas sueltas disfrutarán de un 2x1, una estrategia poco frecuente en el fútbol profesional colombiano.

El club busca el respaldo de su gente en un momento decisivo

Desde la institución vallecaucana reconocen que el apoyo del público será determinante en esta recta final del campeonato. América, que ha tenido una campaña irregular con altibajos en su rendimiento, necesita sumar los tres puntos ante el conjunto samario para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación. El cuerpo técnico y los jugadores han pedido públicamente el acompañamiento de la hinchada, confiando en que el aliento desde las tribunas pueda marcar la diferencia.

La directiva espera que esta promoción logre llenar las gradas del histórico estadio sanfernandino y recupere el ambiente vibrante que ha caracterizado siempre a la afición escarlata. El objetivo es claro: transformar la desmotivación reciente en respaldo masivo, recuperar la conexión con los seguidores y cerrar el todos contra todos con una victoria que mantenga la ilusión intacta.

El América de Cali necesita ganar y su hinchada también tiene un papel fundamental. Este domingo, el Pascual Guerrero volverá a ser la prueba de fuego para un equipo que busca no solo clasificar, sino reencontrarse con su gente.