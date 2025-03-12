Nacional y DIM le pusieron ‘picante’ al clásico decisivo: estallaron las redes sociales

El clásico paisa volverá a tomar protagonismo este jueves 4 de diciembre cuando Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrenten en el Atanasio Girardot por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El duelo llega en un contexto determinante para ambos equipos, que necesitan ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la gran final del Fútbol Profesional Colombiano.

La tensión, la presión y la rivalidad deportiva se combinan para darle a este encuentro un carácter de final anticipada.

Más allá de lo futbolístico, la previa del clásico ha estado cargada de un ambiente especial que se trasladó a las redes sociales. La lucha por el ánimo, la asistencia al estadio y el orgullo institucional marcó un cruce digital que encendió aún más el ambiente entre los hinchas.

RELACIONADO Él es el exjugador de Atlético Nacional que La Suprema confirmó como su nuevo novio

El mensaje de Nacional que agitó la conversación

Atlético Nacional abrió el fuego en redes sociales con una publicación cuyo objetivo era promover la asistencia masiva al Atanasio Girardot. Ante la baja asistencia del Medellín en su más reciente partido como local, y señalando el poco interés que, según ellos, mostraba la afición roja para este clásico, el club verdolaga publicó una imagen acompañada de un mensaje contundente: “Clásico es jugar estos partidos con estadio lleno. Aún quedan más de 9.000 boletas disponibles para la tribuna Norte visitante.”

El mensaje rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones. Nacional, además, recordó que, pese a ser local, la tribuna Norte estará asignada para la hinchada del DIM, buscando así motivar un lleno total para un partido que podría definir parte del destino del grupo semifinal.

La respuesta del DIM que avivó la rivalidad previa

La réplica del Independiente Medellín no tardó. El ‘Poderoso’ respondió con una publicación que apeló a la memoria de los hinchas: usó una imagen de un clásico disputado años atrás en Envigado, donde se observa que la parcialidad de Nacional no completó su aforo. La frase elegida para acompañar la foto fue directa y mordaz: “Ni tan lleno”.

La respuesta generó risas, debates y miles de compartidos, demostrando que el duelo ya se está jugando antes del pitazo inicial. Esta interacción dejó en claro que el ambiente previo al encuentro está más caldeado que nunca, y que las redes se han convertido en un escenario adicional para vivir la intensidad del clásico antioqueño.

Con el ambiente al rojo vivo y el Atanasio Girardot preparándose para una noche eléctrica, Nacional y Medellín saben que el margen de error es mínimo. Solo la victoria mantiene a cualquiera de los dos con posibilidades reales de llegar a la final, por lo que se espera un partido vibrante, lleno de tensión y con un alto componente emocional.

El clásico paisa promete espectáculo dentro y fuera de la cancha.