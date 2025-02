Nairo Quintana confirma pésimas noticias en el inicio del 2025: "Han sido días difíciles"

No son buenas las noticias que llegaron este sábado 22 de febrero con respecto a Nairo Quintana. El corredor, que partía como una de las grandes cartas para la Vuelta Andalucía, se tuvo que retirar debido a quebrantos en su salud.

Mediante sus redes sociales, el campeón del Giro de Italia y Vuelta a España, anuncio su abandono de la competencia. ¿Las razones? Un fuerte cuadro viral lo llevó a tomar la decisión, al igual que a su compañero de escuadra, Gregor.

“Hola amigos, espero que estén muy bien. Estoy de regreso a casa, he tenido una virosis muy fuerte, desde hace tres días, con mucha fiebre, tos, mocos. Ya hoy no pude partir (Vuelta a Andalucía), igual que mi compañero Gregor. Han sido días difíciles, aunque intentamos darle la vuelta no fue posible, así que nada, nos recuperaremos rápido, comenzaré a entrenarme, para las siguientes carreras que nos esperan”, contó el corredor del Movistar.

En esta carrera, Nairo Quintana perdió tiempo en la etapa del viernes y en la general pasó a ocupar la casilla 18, a 10 minutos y 55 segundos del líder, Pavel Sivakov.

¿Cuál será la próxima carrera de Nairo?

Aunque en el Movistar no han anunciado la próxima competencia para el colombiano, se estima que sea para los primeros días de marzo donde se correrá el imponente Tirreno Adriático.

Esta carrera se disputará del lunes, 10 de marzo de 2025, al domingo, 16 de marzo de 2025.

En el Tirreno, Nairo ya sabe lo que es quedar campeón, pues lo hizo en el año 2015 y 2018, siendo uno de los corredores con más victorias.