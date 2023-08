Nelson Abadía habló sobre el posible reemplazo de Manuela Vanegas frente a Jamaica

Este sábado 5 de agosto, la Selección Colombia Femenina tuvo su primera práctica en Melbourne, Australia, con miras a lo que será el compromiso frente a la Selección de Jamaica en los octavos de final de la Copa del Mundo Femenina, donde las dirigidas por Nelson Abadía buscarán hacer historia y llegar a los cuartos de final.

Una de la preocupación para todos los aficionados es el reemplazo de Manuela Vanegas, jugadora que recibió su segunda amarilla y no podrá estar en los juegos de octavos de final. Ante la duda, el estratega colombiano habló de las posibles jugadoras que puedan cumplir la función de Vanegas en el once titular.

“Tenemos buenas alternativas, está Ana María Guzmán, es una jugadora que viene conmigo desde hace 6 años. La conocemos, sabemos de su personalidad y carácter. Tenemos otras alternativas como Daniela Caracas, que en su club viene trabajando por esa zona”, aseguró Nelson Abadía en atención a medios de la FCF.

Además, el entrenador de la Selección Colombia habló sobre el tipo de planteamiento que debe tener el equipo nacional para el juego frente a Jamaica, dejando claro que debe ser un esquema bastante distinto, teniendo en cuenta la forma de jugar de las ‘Reggae Boyz’ durante toda la Copa del Mundo.

“Jamaica estadísticamente no ha recibido gol y ha hecho uno. Sabe defenderse y eso es un arte en el fútbol. Saber sacar resultados, físicamente son fuertes, pero a su vez tienen situaciones de juegos interesantes y tenemos que replantear el trabajo que tenemos que hacer en este partido”, agregó el estratega colombiano.

Por último, el estratega se refirió sobre el trabajo realizado en la Copa del Mundo, enfatizándose en lo que sucedió en el compromiso frente a Marruecos, donde fue criticado por poner a varias jugadoras que tenían tarjeta amarilla y se podían perder el partido de los octavos de final frente a Jamaica.

“En esa parte no me preocupo, me preocupa que se informen cosas que no se han hablado. Si hablaron mal de Jesucristo como no van a hacerlo de un pobre carnal. Son 45 años dirigiendo y me dejo llevar por lo que yo soy. Estoy tranquilo con eso”, finalizó el entrenador.

Manuela Vanegas habló de su ausencia frente a Jamaica

Al finalizar el compromiso frente a Marruecos, Manuela Vanegas mostró su tristeza por perderse el compromiso de los octavos de final, pero mostró confianza hacia sus compañeras para lograr la clasificación a la siguiente ronda.

“Sabía que tenía amarilla, estaba jugando con eso. No quería pensarlo ni cuidarme, pero esto es fútbol y son situaciones que pueden pasar. Al final, desafortunadamente, no podré jugar el próximo partido. Tengo tristeza, pero confío en el equipo y saldremos a darlo todo”, finalizó la jugadora.

