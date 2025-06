“Hasta mi mamá me preguntó si me peleé con un jugador”: Néstor Lorenzo fue certero

A pocas horas del crucial duelo entre Colombia y Argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, el técnico Néstor Lorenzo enfrentó los micrófonos con la tranquilidad de quien prefiere aclarar antes que dejar crecer versiones malintencionadas.

En una rueda de prensa cargada de declaraciones directas, el entrenador de la selección colombiana no solo analizó el presente futbolístico del equipo, sino que también respondió con dureza a los rumores que han circulado sobre un presunto altercado en el camerino con el joven delantero Jhon Jader Durán.

“Las críticas duelen y sobre todo las cosas que inventaron. Lo que yo no entiendo es que haya gente que quiera hacerle daño a la selección”, afirmó con evidente molestia. El estratega argentino aseguró que el grupo está más unido que nunca, y rechazó con firmeza las versiones que indican una pelea interna tras el empate ante Perú en Barranquilla. Incluso, reveló que hasta su propia madre le preguntó por el supuesto incidente: “Hasta mi mamá me preguntó si me pelié con un jugador. Duele que gente colombiana tenga tanta maldad”.

La vuelta de Messi y un mensaje de fe en la clasificación

Sobre el choque de este martes ante la campeona del mundo, Lorenzo fue realista, pero optimista. Reconoció el gran momento de Argentina, especialmente con el regreso de Lionel Messi: “Argentina está en un momento muy dulce. Messi vuelve mañana y han hecho un gran partido en Chile también. Tenemos que dar lo mejor para competir”.

A pesar de la presión por los resultados, el DT se mostró confiado en alcanzar el objetivo: “Necesitamos 3 o 4 puntos para clasificar. Estoy absolutamente convencido que nos vamos a clasificar, ojalá y sea mañana mismo”. También explicó la ausencia de Durán para este encuentro: “Llamar otro delantero para llevarlo a la tribuna no correspondía. Tenemos a Cucho y a Luis Suárez en esa posición”.

Lorenzo cerró con un mensaje esperanzador para la afición: “Estamos en una crisis de puntuación que en cualquier momento salimos. El grupo está súper unido”. Palabras que intentan calmar las aguas en la previa de uno de los desafíos más duros del ciclo.