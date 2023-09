A Lorenzo le molestó el partido contra Chile: "Me preocupan estos escenarios"

El saldo de la Selección Colombia en su arranque en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de 2026 fue positivo. Cuatro puntos de seis posibles, ganando de local y empatando de visitante, dejan bien parado al equipo en la tabla pensando en las siguientes cuatro fechas que vienen antes de finalizar el año.

La 'tricolor' se puede dar por bien servida con el empate sin goles contra Chile en Santiago. El flojo nivel individual en algunos jugadores hicieron que el equipo se viera superado por momentos en su rival. De hecho, esos errores propios casi conllevan a goles del rival.

En rueda de prensa, Néstor Lorenzo admitió que el planteamiento inicial pudo incidir en ese rendimiento inestable en la primera parte, en la que a los jugadores les costó conectar un buen circuito de juego con varios pases seguidos. También aseguró haber corregido en la segunda parte, pero faltó que los delanteros estuvieran incisivos en ataque.

La autocrítica de Néstor Lorenzo contra Chile

"Nos costó hacer pie en el primer tiempo, el estado del campo era para los dos. La salida de atrás fue complicada, perdíamos la segunda pelota y ellos se apoderaban de la pelota. El segundo tiempo fue distinto, nos paramos mejor, logramos superioridad en el medio, tuvimos más posesión de balón, mejor juego. Faltó más agresividad y remate para terminar las jugadas", declaró.

Bajo esa perspectiva, se ha vuelto una costumbre en este ciclo que la Selección Colombia tenga malos primeros tiempos y recomponga en los segundos. Hay que eso es bueno en la medida que deja ver un equipo reactivo y que no se cae aún en la adversidad, también deja escapar oportunidades importantes para llevarse los tres puntos y correr el riesgo de salir en ceros.

Siendo autocrítico, Lorenzo dijo que "me preocupan estos escenarios, no comparo este juego como el de Barranquilla. Se criticó ese primer tiempo, cuando teníamos esa intención de salir, ellos nos cerraron los caminos. En el segundo tiempo se hizo bien y se ganó, el resultado quedó estrecho para lo que hicimos".

"Este fue distinto, ellos iban a salir con toda, necesitaban ganar en su casa, volvieron jugadores de jerarquía, que son determinantes. Nos costó sacar la pelota del medio hacia adelante y a los lados, eso nos complicó el juego. Pienso que el estado del campo no ayudó a nadie, pero ayuda más al que corta y tira pelotazos, nosotros no estamos acostumbrados a eso. En el primer tiempo lo perdimos, cuando nos encontramos y asociamos, fuimos superiores en el segundo tiempo", añadió.

Ilusión y calma mirando al futuro

A pesar del flojo juego desde lo futbolístico que se vio esta noche, Néstor Lorenzo aseguró estar tranquilo por el futuro que ve en "la selección más allá del resultado. Vinimos a ganar, no festejamos el empate, pero como se dio el partido en definitiva suma, más allá de que pensaba que lo terminábamos ganando".

El entrenador argentino no se desespera por ganar todo lo que esté en su camino, pues sabe que su camino con la Selección Colombia apenas está empezando y tendrá que ir sorteando con el azar de cada partido en la medida que vaya estructurando el equipo y una identidad de juego que le permita llegar al objetivo que tiene trazado en su mente.

"Esto recién empieza, vemos que la Selección trabaja bien, hay futuro. Pasarán distintos momentos en el proceso, ojalá que sigamos bien. Sabemos que el fútbol puede traer sorpresa, en una fecha puedes sumar o no. Dependemos de la actualidad de los jugadores y sus clubes. Es intenso y dinámico. Difícilmente no tendremos a Mina, porque si se desgarró no le alcanzará", expresó.

"Estamos esperando a que algunos jugadores encuentren su forma física. Es tan dinámico que no se puede estar conforme y tranquilos. Es mirar para adelante", concluyó.