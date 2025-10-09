CANAL RCN
"¿Ganaron la copa del Mundo?": provocadoras palabras de argentino tras derrota con Ecuador

En zona mixta el futbolista argentino se rio de la reacción de los jugadores ecuatorianos tras vencerlos en la última fecha de eliminatorias.

Nicolás González
Foto: AFP

septiembre 10 de 2025
07:33 p. m.
La selección Argentina cerró las eliminatorias sudamericanas con una derrota 1-0 ante Ecuador en Quito, un resultado que si bien no compromete su clasificación al Mundial 2026, sí dejó varias reacciones que han generado debate. Una de las más comentadas fue la del extremo Nicolás González, quien en la zona mixta lanzó declaraciones que muchos interpretaron como despectivas hacia la euforia de la afición y del plantel ecuatoriano tras el triunfo.

El jugador del Atlético de Madrid, que fue titular en el compromiso, reconoció la caída pero restó importancia a la magnitud del festejo rival. “Hoy nos tocó perder, pero nos vamos con la frente en alto. Los muchachos acá (los ecuatorianos) están contentos, parece que ganaron la final del Mundo”, comentó entre risas ante los periodistas. Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales y desataron todo tipo de reacciones.

Reacciones en Ecuador y redes sociales

Las declaraciones de González no pasaron desapercibidas en territorio ecuatoriano. Hinchas, periodistas y exjugadores respondieron en redes sociales, señalando que para Ecuador ganar a Argentina siempre es un motivo de celebración, sin importar el contexto de la tabla. Algunos recordaron que se trataba de una victoria ante el vigente campeón del mundo y que eso justificaba el ambiente festivo en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Una derrota sin impacto, pero con ruido mediático

Si bien el resultado no altera el panorama de Argentina, ya clasificada al Mundial, el comentario de González abrió un debate sobre la actitud de algunos futbolistas en la derrota. Para la prensa internacional, el episodio refleja la tensión que aún generan los duelos entre selecciones sudamericanas, incluso cuando no hay mucho en juego.

La AFA no ha emitido pronunciamiento oficial sobre el tema, pero el hecho se mantiene como tendencia en redes y promete seguir generando titulares en los próximos días.

