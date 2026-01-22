Millonarios reveló el plan que tiene para que Falcao García regrese antes de lo esperado

Millonarios continúa ajustando detalles clave en su planificación deportiva para el primer semestre del 2026 y uno de los focos principales pasa por el regreso de Radamel Falcao García a la competencia oficial. El delantero samario, una de las grandes figuras del plantel, aún debe cumplir una sanción que arrastra desde su anterior salida del club capitalino, cuando fue castigado por declaraciones realizadas en una rueda de prensa. Sin embargo, desde la dirigencia ya existe una estrategia clara para acelerar su retorno a las canchas.

Falcao recibió una sanción de cuatro fechas, de las cuales ya ha cumplido una y este domingo 25 de enero pagará la segunda. Aunque inicialmente se esperaba que el atacante reapareciera más adelante en el calendario, Millonarios considera que existen argumentos reglamentarios para reducir el castigo y tenerlo disponible mucho antes de lo previsto.

El plan jurídico de Millonarios para reducir la sanción

La dirigencia del club bogotano tiene decidido apelar la sanción una vez se cumpla la mitad de la misma. De acuerdo con el reglamento disciplinario, Millonarios podrá acogerse al Artículo 42°, que permite solicitar la suspensión de la ejecución de la sanción tras cumplir dos fechas, con el fin de que el caso sea evaluado nuevamente por el Comité Disciplinario.

La intención del club es que, al haberse cumplido ya el 50 % del castigo, la sanción quede reducida a solo dos jornadas, lo que abriría la puerta para que Radamel Falcao García pueda regresar a la acción en la tercera fecha de la Liga. Este movimiento es visto internamente como una oportunidad para fortalecer el frente ofensivo en una etapa temprana del campeonato.

Enrique Camacho confirmó la estrategia del club

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, confirmó este plan en entrevista con Medio Tiempo de Win Sports, dejando claro que el club actuará dentro del marco reglamentario para buscar el pronto regreso del ‘Tigre’. Desde la institución consideran que el aporte de Falcao va más allá de lo futbolístico y que su liderazgo puede ser determinante en el arranque del torneo.

El cuerpo técnico, encabezado por Hernán Torres, sigue de cerca la evolución física y deportiva del delantero, con la idea de que, si la apelación prospera, pueda reintegrarse de inmediato a la competencia oficial. En Millonarios saben que contar con un jugador de su jerarquía puede marcar diferencias en partidos cerrados y aportar experiencia en momentos de presión.

Mientras se define la respuesta del Comité Disciplinario, el club mantiene su hoja de ruta clara y apuesta por una gestión estratégica que le permita recuperar a una de sus principales figuras antes de lo esperado. La ilusión de ver nuevamente a Falcao en cancha está más viva que nunca entre los hinchas ‘embajadores’.