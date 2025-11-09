Colombia dominó en el once ideal del cierre de las eliminatorias sudamericanas

La selección Colombia cerró de manera brillante su participación en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, no solo asegurando su clasificación de forma anticipada, sino también destacando en el reconocimiento individual de sus futbolistas. Este jueves, la Conmebol publicó el once ideal de las dos últimas jornadas del clasificatorio y el equipo tricolor fue el que más jugadores aportó a la lista.

Jefferson Lerma, James Rodríguez y Luis Suárez fueron los representantes colombianos en este prestigioso once. Lerma se consolidó como un mediocampista de gran despliegue físico y recuperación, siendo vital en el triunfo 3-0 frente a Bolivia. Por su parte, James Rodríguez volvió a brillar como el cerebro de la selección, asistiendo y generando juego ofensivo con su calidad característica. Sin embargo, el gran protagonista fue Luis Suárez, quien firmó una actuación memorable ante Venezuela al marcar cuatro goles en la histórica victoria 6-3 en Maturín.

Un reconocimiento al gran momento del equipo tricolor

El hecho de que Colombia tenga tres futbolistas en el equipo ideal de la Conmebol confirma el excelente momento que vive el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo. La mezcla de experiencia y juventud ha dado como resultado un equipo competitivo que llega con confianza a la cita orbital del 2026. Además, la presencia de James en el once ideal reafirma su vigencia y liderazgo dentro de la selección, mientras que Suárez se perfila como la gran carta ofensiva para el futuro inmediato.

El once ideal completo de la Conmebol

La alineación publicada incluyó a Alisson Becker en la portería; Guillermo Varela, Gustavo Gómez, William Pacho y Piero Hincapié en defensa; Matías Galarza, Jefferson Lerma y James Rodríguez en el mediocampo; y en la delantera, Lionel Messi, Luis Suárez y Miguel Terceros. Una nómina de lujo que refleja el talento que se vio en las últimas fechas de las eliminatorias y que da un panorama del nivel que tendrá el próximo Mundial en suelo norteamericano.