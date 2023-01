"Es el momento para que descanse": papá de Nairo Quintana sobre un supuesto retiro

Este lunes detonó una bomba inesperada: Nairo Quintana habría tomado la decisión de retirarse del ciclismo profesional. El anuncio oficial se podría dar el miércoles que viene en una rueda de prensa que el pedalista convocó luego de filtrarse el rumor.

La decisión de bajarse de la bicicleta del todo la habría tomado por las consecuencias que le ha traído el resultado positivo por tramadol el año pasado y que en primera instancia solo lo había descalificado del Tour de Francia al solo estar incluido dentro de una lista de sustancias no recomendadas por la UCI, pero no ser una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje.

Sin embargo, el ciclista apeló ante el TAS, pero ésta última entidad ratificó el fallo de la UCI trayéndole consecuencias a la carrera de Quintana, como un supuesto 'veto' por parte de equipos World Tour y que fue confirmado por NoticiasRCN.com.

"No sé nada"

Toda esta situación a provocado un huracán dentro del deporte colombiano y más debido a que no hay todavía un pronunciamiento oficial por parte de Nairo. No obstante, Luis Quintana, su padre, habló con Caracol Radio y se refirió al respecto, aunque aseguró no conocer nada sobre un supuesto retiro.

"No sé nada, justamente supe por los mismos medios de comunicación. Hace cuatro días que no hablo con Nairo y no le escuché nada de nada sobre un retiro. Está entrenando juiciosamente por Vélez con Dayer, pero yo no he escuchado ningún comentario", dijo.

Sobre el estado de ánimo de Nairo luego de conocerse el fallo del TAS que ratifica la decisión de la UCI, reveló que "él está un poco nostálgico, pero de todas maneras, ese proceso salió por parte de la UCI con el 1.0. Nairo quiere demostrar su inocencia y no perder lo que ha ganado. Él montó un proceso, pero no le sale nada. Algunos equipos le han cerrado las puertas porque no se sabe lo que pasará y él tampoco ha tomado una decisión hasta que le salga limpio su proceso, bueno o malo como le salga. La UCI la contestación que hizo es que únicamente iba a estar sancionado por el sexto puesto del Tour, no por más. Pero por demostrar su inocencia lo enjuiciaron".

Luis Quintana quiere que Nairo se retire

Aunque afirmó no conocer nada en concreto sobre un posible retiro de Nairo, Luis Quintana tomó partido y manifestó su deseo porque se haga realidad ese rumor de un presunto retiro. Es más, dijo que desde hace tiempo le aconseja eso a 'Naironman' y su otro hijo también ciclista Dayer a raíz de la distancia que han tenido en su relación familiar por los compromisos del calendario ciclístico.

"Para mi sí fuera bueno. Créame que durante el tiempo que él ha estado montado en la bicicleta, para mi son 21 o 23 días de no dormir, de solo pensar en él porque es un oficio de mucho riesgo. La verdad que para uno como padre es sacrificante un oficio de esos", dijo.

"Yo les he sugerido eso a Nairo y a Dayer. Les he dicho que así tengan poco o mucho, sepan administrar sus cosas y ya es el momento para que Nairo descanse, él tiene sus negocios y compromisos, no es una persona muy sacrificada. Ya le dio el gusto a todos los colombianos, hizo lo que quiso por satisfacerlos, entonces para mi ya sería bueno. Que se dedique a su esposa, a sus hijos, a sus padres y a toda su familia. Yo pienso que saqué un hijo del seno de la mamá y se lo entregué a los colombianos. Para nosotros no hay una relación como la deberíamos tener porque él no tiene el tiempo suficiente y nosotros reconocemos que es así", completó.

