Macalister Silva sería baja por más de un mes en Millonarios: parte médico

Millonarios perdió a su capitán y líder del plantel Macalister Silva el pasado martes 11 luego de que el experimentado futbolista presentara una lesión en su rodilla izquierda, por la cual estaría por fuera de las canchas por lo menos un mes.

Macalister fue titular en el encuentro del martes frente a Llaneros en Villavicencio y el bogotano fue el autor del primer tanto del cuadro albiazul.

Sin embargo, el mediocampista, justamente en la acción del empate, quedó en el piso haciendo grandes muestras de dolor y no pudo celebrar el tanto con sus compañeros.

Inmediatamente el departamento médico de Millonarios ingresó al campo de juego para atender a ‘Maca’, quien tuvo que retirarse del partido con muy pocos minutos en cancha.

Parte médico de Macalister Silva

De esta manera y ante la importancia de Macalister para el resto del grupo y la afición ‘embajadora’, todos han estado muy atentos a la situación y el parte médico del mediocampista bogotano, por lo que en las últimas horas el periodista César Augusto Londoño señaló que el habilidoso jugador estará por lo menos durante un mes por fuera de las canchas.

“Parte médico de la lesión de Macalister Silva: esguince en su ligamento colateral de la rodilla izquierda con lesión del menisco, que será examinado el martes para determinar procedimiento. Inicialmente se manejaría con tratamiento y fisioterapia. Estaría 4 semanas fuera”.

Así entonces, Silva no estará este fin de semana frente a Independiente Medellín, pero más importante, no podrá estar en la serie definitiva del 5 de marzo contra Once Caldas por la fase previa de la Copa Sudamericana, lo que representa una baja notable para David González en un juego fundamental para la temporada 2025 del equipo bogotano.