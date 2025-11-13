Este es el parte médico oficial de Kevin Mier tras su lesión: ¿cuánto tiempo estará por fuera?

Cruz Azul encendió las alarmas en México y Colombia tras confirmar la gravedad de la lesión sufrida por el arquero colombiano Kevin Mier, quien salió lesionado en el último compromiso de la Liga MX frente a Pumas. El guardameta, que venía siendo figura del conjunto cementero y uno de los nombres más firmes para integrar la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos 2026, estará fuera de competencia durante varios meses.

El club mexicano emitió un comunicado oficial en el que detalla que Mier sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha, producto de una fuerte entrada del jugador Adalberto Carrasquilla durante la última jornada. “CF Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador, Kevin Mier, presenta una fractura de tibia en la pierna derecha ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla".

"Nuestro arquero será sometido a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación”, expresó el club en su comunicado.

Una baja sensible para Cruz Azul y la Selección Colombia

La noticia representa un duro golpe para Cruz Azul, donde Mier se había consolidado como titular indiscutido desde su llegada. Su seguridad bajo los tres palos, sumada a su liderazgo, lo habían convertido en una de las piezas clave del equipo. En Colombia, la preocupación también es evidente, ya que el portero de 25 años era considerado uno de los principales candidatos a ocupar el arco de la Selección en el próximo Mundial.

El tiempo estimado de recuperación es de alrededor de seis meses, lo que pone en duda su presencia en la cita mundialista, especialmente por la falta de ritmo competitivo que tendría al momento de la convocatoria final.

El desafío de Mier en su proceso de recuperación

El portero cafetero deberá someterse en los próximos días a una cirugía para reparar la fractura y, posteriormente, iniciar un largo proceso de rehabilitación. Los médicos del club mexicano confían en que, con una evolución favorable, Mier pueda regresar a las canchas durante el primer semestre de 2026.

Mientras tanto, tanto Cruz Azul como los seguidores de la Selección Colombia han expresado su apoyo al guardameta, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Su ausencia no solo deja un vacío deportivo, sino también emocional, en un equipo que había encontrado en él a un referente bajo los tres palos.