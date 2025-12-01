Revelaron video inédito de la grave lesión de Kevin Mier con el que defienden al agresor

La preocupación en torno al arquero colombiano Kevin Mier sigue creciendo luego de la grave lesión que sufrió el pasado fin de semana en la derrota 2-3 de Cruz Azul ante Pumas por la última fecha de la Liga MX. El guardameta antioqueño, de 24 años, fue protagonista de una desafortunada acción en la que terminó con una fractura en la tibia de su pierna derecha, una lesión que podría dejarlo fuera de las canchas por varios meses y poner en duda su participación en el proceso hacia el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

El incidente se produjo cuando Mier intentaba despejar el balón dentro de su área y fue impactado por el delantero panameño Adalberto Carrasquilla, quien llegó con fuerza a disputar la pelota. El choque fue tan violento que el arquero quedó tendido en el suelo, con claros gestos de dolor y la asistencia inmediata del cuerpo médico del club. Los gestos de preocupación entre sus compañeros y rivales reflejaron la gravedad del momento, mientras el estadio quedó en silencio ante la dramática escena.

Imágenes inéditas generan debate en México

En las últimas horas, el medio deportivo ‘Medio Tiempo’ de México publicó un video inédito del momento exacto del impacto, el cual ha generado gran polémica. En las imágenes se observa desde un nuevo ángulo cómo se produce el choque entre ambos futbolistas, y según la interpretación del portal, no habría existido mala intención por parte del delantero de Pumas.

De hecho, el medio argumenta que fue el propio Mier quien, al intentar despejar con fuerza, terminó golpeando a Carrasquilla, lo que posteriormente le causó la fractura.

La publicación ha desatado una intensa discusión entre hinchas y analistas, pues muchos consideran que el contacto fue producto de la imprudencia del atacante, mientras otros respaldan la versión del medio mexicano, que busca exonerar de culpa al jugador panameño.

Incertidumbre por su recuperación y futuro con la Selección Colombia

Por ahora, Kevin Mier continúa bajo observación médica y se espera que en los próximos días se conozca el tiempo estimado de recuperación, que podría extenderse entre cuatro y seis meses. De confirmarse ese diagnóstico, el arquero se perdería el inicio del próximo torneo mexicano y varios amistosos de la Selección Colombia, donde había ganado protagonismo como alternativa de futuro para Néstor Lorenzo.

La lesión llega en uno de los mejores momentos de su carrera, justo cuando había consolidado su titularidad en Cruz Azul y era visto como uno de los porteros más prometedores del continente. El fútbol colombiano lamenta la noticia y espera una pronta recuperación de uno de sus grandes talentos bajo los tres palos.