Paul Pogba y 47 atletas exigen la exclusión de Israel de la UEFA y la FIFA

El futbolista francés Paul Pogba, junto a 47 deportistas internacionales, ha firmado un comunicado oficial solicitando la exclusión inmediata de Israel de las competencias internacionales de la UEFA y la FIFA. La petición surge tras la publicación del informe de la comisión de la ONU, que acusa a las autoridades israelíes de cometer actos de genocidio contra la población palestina en Gaza.

La asociación Atletas por la Paz lidera este llamado, comparando la situación con la sanción que recibió Rusia tras la invasión a Ucrania, y subrayando que el deporte no puede servir como plataforma de legitimación en contextos de violaciones a los derechos humanos.

¿Por qué piden sancionar a Israel en el deporte internacional?

Según el documento firmado, Israel estaría incurriendo en cuatro de los cinco actos tipificados como genocidio en la Convención sobre el Genocidio de 1948. Entre los hechos denunciados está el asesinato de civiles, incluidos niños y atletas, como el futbolista Suleiman al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, quien falleció en agosto en un ataque mientras esperaba ayuda humanitaria en Gaza.

Los firmantes insisten en que guardar silencio equivale a aceptar la injusticia, y que el deporte debe defender valores de equidad, humanidad y justicia.

Pogba y otros atletas detrás de la petición

El comunicado, respaldado por futbolistas de clubes europeos y selecciones nacionales, incluye a figuras como:

Hakim Ziyech (ex Chelsea y actual Galatasaray)

Cheick Doucouré (Crystal Palace)

Ilias Chair (Queens Park Rangers)

El club chileno Palestino FC

Atletas de disciplinas como boxeo, críquet y rugby

Con estas adhesiones, la presión sobre la UEFA y la FIFA aumenta en un contexto donde Israel sigue compitiendo en la clasificación europea al Mundial 2026 y en la Europa League con el club Maccabi Tel Aviv.

Próximos pasos de la UEFA y la FIFA

De acuerdo con medios como DailySports y la BBC, la UEFA prepara una votación para decidir sobre la suspensión de Israel. Para aprobarse, se requiere mayoría simple de votos, y en caso de resultar favorable, la exclusión sería inmediata, bloqueando automáticamente el camino de Israel hacia el Mundial 2026.

Se indica que la decisión podría quedar lista en el trascurso de la próxima semana.