Pibe Valderrama se rindió a los pies de la Selección Colombia por su actuación en el Mundial Sub 20

El referente de la tricolor celebró por lo alto el paso a las semifinales de la cita orbital.

Selección Colombia
Foto: FCF

octubre 13 de 2025
11:01 a. m.
La Selección Colombia pasa por un momento de ensueño en el Mundial Sub 20. La tricolor logró una gesta histórica el pasado sábado 11 de octubre al sacar a España, una de las selecciones que estaba llamada a quedarse con la corona del certamen.

Ante este gran momento, el combinado nacional ha generado todo tipo de reacciones y comentarios entre seguidores y referentes.

Precisamente, uno de los mayores ídolos colombianos, como lo es Carlos Valderrama, se rindió a los pies de los juveniles y les mandó sentido mensaje.

Este fue el mensaje del Pibe Valderrama a la Selección Colombia Sub 20

Como es conocido, el exfutbolista no tuvo pelos en la lengua y elogió, a su modo, a los futbolistas dirigidos por César Torres.

"¿Qué es la vaina de ustedes? Eche, ¿quieren que me dé una vaina a mí? Buena esa, felicitaciones, vamos para las semis, vamos que sí se puede", dijo.

En sus palabras, Valderrama añora que Colombia logre el paso a la final ante Argentina, su próximo rival.

"Siempre hay una primera vez y lo vamos a lograr. Felicitaciones, vamos para adelante, todo bien muchachos", completó.

