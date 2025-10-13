Pibe Valderrama se rindió a los pies de la Selección Colombia por su actuación en el Mundial Sub 20

La Selección Colombia pasa por un momento de ensueño en el Mundial Sub 20. La tricolor logró una gesta histórica el pasado sábado 11 de octubre al sacar a España, una de las selecciones que estaba llamada a quedarse con la corona del certamen.

Ante este gran momento, el combinado nacional ha generado todo tipo de reacciones y comentarios entre seguidores y referentes.

Precisamente, uno de los mayores ídolos colombianos, como lo es Carlos Valderrama, se rindió a los pies de los juveniles y les mandó sentido mensaje.

Este fue el mensaje del Pibe Valderrama a la Selección Colombia Sub 20

Como es conocido, el exfutbolista no tuvo pelos en la lengua y elogió, a su modo, a los futbolistas dirigidos por César Torres.

"¿Qué es la vaina de ustedes? Eche, ¿quieren que me dé una vaina a mí? Buena esa, felicitaciones, vamos para las semis, vamos que sí se puede", dijo.

En sus palabras, Valderrama añora que Colombia logre el paso a la final ante Argentina, su próximo rival.

"Siempre hay una primera vez y lo vamos a lograr. Felicitaciones, vamos para adelante, todo bien muchachos", completó.