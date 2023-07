¿Por qué Edwin Cardona eligió el número 88 en el América?

América de Cali se ha armado para ir en búsqueda del título de Liga a finales de año y además de los grandes jugadores que ya tenía la plantilla, la directiva ha ido sumando otros nombres de peso para que el entrenador Lucas González tenga todas las posibilidades de planteamientos y llegue un nuevo trofeo para las vitrinas escarlatas.

Edwin Cardona fue el último gran nombre que arribó al cuadro vallecaucano. El mediocampista antioqueño arribó en la última semana a territorio colombiano luego de una temporada para el olvido en Racing de Argentina, donde no conseguía tener minutos.

Cardona regresa al fútbol colombiano después de pasar varios años en el extranjero y ahora espera poder hacer historia con uno de los clubes más importantes del país.

A lo largo de su carrera, debido a su posición en el campo, Cardona ha usado el número ‘10’ en su espalda en diferentes clubes. Sin embargo, también es común que el antioqueño use dorsales poco comunes si es que el diez no está disponible en la plantilla al momento de su llegada.

En Racing, el antioqueño vistió el número 70, uno no tan frecuente entre los futbolistas y su razón fue: "Lo elegí porque se parece al '10' y me gusta jugar con ese número. Y también por un compañero que me ayudó mucho, que fue Giovanni Moreno, hablé mucho con él antes de venir porque me habló bien del club. Él usa la '70' allá y me dijo 'cuándo la vas a usar', así que bueno, la tomé. También es por eso, una amistad", manifestó en su momento.

Número 88 en Edwin Cardona

Debido a que Iago Falque es uno de los jugadores más importantes de la actual plantilla de América de Cali, el futbolista español es el único dueño del ‘10’ y a Cardona le tocó buscar nuevas posibilidades, por lo que llamó la atención de gran manera al ser presentado con el 88, un dorsal que no es para nada común entre los jugadores profesionales.

Muchos fanáticos del América se empezaron a preguntar por qué Cardona se había decantado por este inusual número y Pilar Velásquez, periodista de ESPN, fue la encargada de revelar las razones del antioqueño para elegir dicho dorsal.

"Cardona tiene tres hijos, uno de ellos es Emiliano y también juega fútbol. En Argentina usaba el número '88'. A Cardona siempre le encanta el '8', entonces el hijo le propuso que usara el '88' así eran gemelos. Es un homenaje a su hijo Emiliano", contó la panelista.

El cuadro escarlata debutará en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2023 frente a Deportes Tolima el próximo domingo en el Pascual Guerrero. Ahí se verán los primeros movimientos de Lucas González en el nuevo equipo que dirigirá y los jugadores que han ido llegando.